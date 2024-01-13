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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محتجزين منذ 2014 | القسام تعلن فقدان الاتصال بعناصرها المسئولين عن 4 أسرى إسرائيليين

صدى البلد

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام"، اليوم السبت، فقدان الاتصال بالخلية المسؤولة عن 4 أسرى إسرائيليين محتجزين في غزة منذ العام 2014.

واستهدفت كتائب القسام حفار عسكري ودبابة إسرائيلية من نوع ميركفاه بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

أعلنت كتائب القسام استهدافها طائرة مروحية شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بصاروخ أرض - جو.

وشهدت خان يونس جنوبي قطاع غزة في وقت سابق قصفا مكثفا واشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تكبدت إصابات جديدة، وذلك مع دخول الحرب يومها الـ99 .

وفي تطور آخر مرتبط بالحرب على غزة، وبعد استماعها لمرافعات ممثلي جنوبي أفريقيا وإسرائيل، تبحث محكمة العدل الدولية حجج الطرفين في الدعوى المرفوعة ضد تل أبيب بتهمة الإبادة الجماعية في غزة. 

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