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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القاهرة الإخبارية: الجانب الإسرائيلي يضع عراقيل أمام دخول المساعدات لقطاع غزة

معبر رفح
معبر رفح

قال مصطفى عبدالفتاح مراسل قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إنّ الجانب الإسرائيلي يضع عراقيل أمام مرور ودخول المساعدات لقطاع غزة عبر المعابر الحدودية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية عملت خلال الفترة الماضية ومنذ بدء الأزمة الفلسطينية على أكثر من محور رئيسي بالإضافة إلى مسارات فرعية أخرى.

وأضاف عبدالفتاح، في مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد عبر "جولة المراسلين"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ المسار الأول هو السياسي من خلال الاتصالات التي أجراها وتلقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من زعماء العالم والمسؤولين الدوليين والأممين، وكان حديث القيادة المصرية عن ضرورة وقف إطلاق النيران وإقرار حل الدولتين.

وتابع: المسار الثاني هو المساعدات الإنسانية، بواقع 93 ألف طن من المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية التي وصلت إلى الجانب الفلسطيني، لكنها قوبلت بعراقيل وضعها الجانب الإسرائيلي وأدت إلى هذا الرقم، حيث أعلنت مصر قدرتها منذ بداية الازمة على دخول آلاف الشاحنات إلى الجانب الفلسطيني، لكن بقيت العراقيل الإسرائيلية التي بطأت وتيرة دخول المساعدات الإنسانية.
 

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