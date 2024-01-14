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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

المجال ده مش كويس.. والدة عمر كمال توبخه بسبب عمله في الفن| فيديو

عمر كمال ووالدته
عمر كمال ووالدته

كشف المغني عمر كمال عن نصائح والدته له اليومية، ورغبتها في تركه مجال الغناء والبعد عن الوسط الفني، وهي ليست المرة الأولى التي تطلب منه ذلك.

وقالت والدة عمر كمال في الفيديو الذي نشره عبر تيك توك:" المجال ده مش كويس.. اعمل مشروع وسيبك من الفن.. دي مش حياة بتصحى بالليل وتنام بالنهار". 

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أمى ❤️

♬ الصوت الأصلي - omarkamal.official

وجادلها عمر كمال في الفيديو بأنه يعمل من أجل سداد الأقساط والديون التي تطارده فقالت والدته:" اللي ربنا كاتبهولك هتاخده.. انت حطيت نفسك الدراما دي.. نفسي تعيش حياة طبيعية". 

 

مصطفى حدوتة وعمر كمال

 

قال الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة، إن تصدر أغنياته قوائم الأعمال الناجحة خلال السنوات الثلاث الماضية تحمله مسئولية منافسة نفسه وتحقيق مزيد من النجاحات.

وتحدث مصطفى حدوتة في لقاء خاص مع موقع صدى البلد، إن ردود الفعل على أعماله تمنحه حق النجاح، مشيرا إلى أن العديد من المشاهير حاليا نجحوا على يديه. 

وأشار مصطفى حدوتة إلى أن هناك مغنيين مثل عمر كمال لم يكن يعرفه أحد قبل مهرجان "بنت الجيران"، ولكن بعدها "كلوا السوق" 

وأكد مصطفى حدوتة على أنه كان يراهن على نجاح أغنية مخصماك للفنانة نوال، ورغم أنها ظلمت في البداية لكنه كان يثق في نجاحها.  

عمر كمال المشاهير تيك توك مهرجان بنت الجيران مخصماك مجال الغناء

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