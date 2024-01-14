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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز الصف |شاهد

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة ابراهيم الشهابي

أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم جولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الصف.

شملت الجولة تفقد مشروع محطات رفع مياه الصرف الصحي الأقواز والفهمين ومحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بعرب الحصار القبلي وذلك لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات والوقوف علي جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها.


ووجه نائب محافظ الجيزة، بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية داخل محطات الصرف الصحي تمهيدا لدخولهم الخدمة الفعلية لتحسين وتطوير مستوي معيشة أهالينا في القرية.


كما عقد نائب المحافظ، أجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي الصف واطفيح وذلك بالمقر الأداري للمشروع بمركز الصف وبحضور ممثلي الشعبة الهندسية للقوات المسلحة والمكاتب الاستشارية والجهات المعنية المنفذة لمشروعات المبادرة الرئاسية. 


وشدد الشهابي بالمتابعة المستمرة لسير العمل بكافة المشروعات الجاري تنفيذها لانتهاء منها في الموعد المحدد لها ودخولها الخدمة والألتزام بالمواصفات المطلوبة. 


رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية العميد علي عبدالله حامد رئيس مركز الصف والمهندس محمد عبد العظيم المنسق العام بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس عادل شلبي المشرف العام على قطاع جنوب للصرف الصحي بشركة مياه الجيزة والمهندس محمود عبد المهدي مدير عام الصرف الصحي بالصف وأطفيح ومسؤولي المكاتب الاستشارية و الشركات المنفذة للأعمال.

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