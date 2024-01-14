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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مستقبل المنافسة بين القوى العظمى| أهمية جزيرة تايوان بالنسبة لـ النظام العالمي

تايوان
تايوان

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية أهمية جزيرة تايوان لدى النظام العالمي وسط توقعات بزيادة التوترات.

وجاء في العرض، أن جزيرة تايوان، التي تبعد حوالي 100 ميل من سواحل الصين، قد تكون النقطة الساخنة التي تحدد مستقبل المنافسة بين القوى العظمى وسط توقعات بزيادة التوتر في مضيق تايوان، بعد فوز مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي بالانتخابات الرئاسية.

تايوان

وأوضح العرض أهمية تايوان في النظام العالمي، حيث يقع موقع تايوان على طول سلسلة الجزر الأولى التي تضم دولا من حلفاء الولايات المتحدة من بينها الفلبين واليابان وكوريا الجنوبية، لذلك فإن موقعها سيحدد إلى حد كبير توازن هذه القوى في هذه المنطقة.

وأشار العرض إلى أنه يرى المحللون أنه في حالة ضمت الصين لتايوان وجهزتها بشكل عسكري من حيث أجهزة المراقبة تحت الماء والغواصات ووحدات الدفاع الجوي فستكون هي قادرة على الحد من عمليات الجيش الأمريكي في هذه المنطقة، وسيكون من الصعب للغاية على الولايات المتحدة الحفاظ على توازن القوى في المحيط الهندي والهادئ أو منع محاولة الصين للهيمنة الإقليمية في تلك المنطقة.

وأكدت الإعلامية منى شكر، خلال عرضها، أنه إذا نجحت الصين في ضم تايوان فإنها ستكون على نحو 70 ميلا فقط من الأراضي اليابانية أو 120 ميلا من الفلبين، وسوف يتساءل حلفاء الولايات المتحدة عما إذا كانت واشنطن ستهب للدفاع عنهم.

الحزب الديمقراطي القاهرة الإخبارية الولايات المتحدة اليابان وكوريا الجنوبية قناة القاهرة الإخبارية

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