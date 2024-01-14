وفاة الفنان محمد غباشي .. تعرف على مسيرته

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي وفاة الفنان محمد غباشي في بيان لها منذ قليل.

وجاء نص بيان المهرجان كالتالي: "تنعي إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوى ببالغ الحزن و الأسي الفنان القدير محمد غباشي الذي قدم مسيرة فنية كبيرة عبر تاريخ طويل من الابداع وتتقدم إدارة المهرجان بخالص التعازي لأسرته الكريمة، ونسأل المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر و السلوان".

الفنان محمد غباشي

الراحل محمد غباشي هو مخرج وممثل مصري، ولد في مدينة الإسكندرية، و حصل على دبلوم إخراج وتمثيل من معهد الفنون الجميلة بالأردن.

وساهم محمد غباشي في تأسيس عدد من الفرق المسرحية في الأردن، حيث شارك بتأسيس فرقة مسرح حكايا للأطفال وفرقة المسرح الحر الأردنية، كما إنه عضو مؤسس في مختبر موال المسرحي في الأردن.

وعمل الراحل محمد غباشي في تليفزيون الشارقة معد ومقدم برامج منذ عام 2004، وقام بتمثيل وإخراج العديد من الأعمال المسرحية في مصر والأردن والإمارات، كما قام بتمثيل بالعديد من الأعمال التلفزيونية والإذاعية، ومن أعماله مسلسل رصاصة رحمة، ومسلسل إخوة التراب.

وشارك محمد غباشي مؤخرا في مسلسلين العام الماضي وهما برودكات ، و بو حظين.