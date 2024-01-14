رئيس جامعة المنصورة: نهتم بالشراكة مع الجامعات الدولية لتطوير البرامج التعليمية

أكد رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف يوسف خاطر، اهتمام الجامعة بالشراكة مع الجامعات الدولية والمرموقة لتطوير برامجها التعليمية والعلمية بالمعايير الدولية، مما ينعكس بقوة على جودة المخرج التعليمي، وأن مثل هذه البرامج الحديثة من شأنها جذب أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين للحصول على الدرجات العلمية الدولية من جامعة المنصورة، والذى يسهم بفعالية فى زيادة مصادر تمويل الجامعة وتوفير الإمكانات التعليمية لتطوير المعامل وطرق التعليم الحديثة.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجامعة لوفد جامعة مانشستر بإنجلترا خلال زيارته لبرنامج المنصورة - مانشستر بكلية طب الأسنان بالجامعة برئاسة جوليان ياتس Julian Yates- نائب عميد كلية طب الأسنان والدكتور ماناس ديف Manas Daveمسؤول التقييم والبروفيسور سيوبهان باريSiobhan Barry مدير مرحلة الدراسات العليا والدكتور نيل باتل Neil Patel- مدير المقررات حيث تأتى هذه الزيارة لمتابعة العملية التعليمة ببرنامج المنصورة - مانشستر لطب الأسنان بالجامعة، كما تم مناقشة تنشيط التبادل الطلابي وتعظيم التعاون فى مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.



من جانبه، أوضح عميد كلية طب الأسنان ياسر لطفى، أن هناك تنسيقا كاملا والالتزام بالخطة والبرنامج الدراسي لجامعة مانشستر، والتي أسهمت فى تطوير كلية طب الأسنان وتقديم خدمة تعليمية متطورة ومتميزة بالمعايير العالمية مشيرا أنه تم البدء بهذا البرنامج لطب الأسنان مع جامعة مانشستر وقبول الطلاب من بداية العام الجامعي 2017 / 2018 ويعد أول برنامج نوعى وتوأمة مع جامعة أجنبية على مستوى كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية.