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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفات سحرية لعلاج التهاب الحلق بالمنزل.. في 5 دقائق

وصفات طبيعية لعلاج
وصفات طبيعية لعلاج إلتهاب الحلق

يعد التهاب الحلق من المشكلات الصحية المزعجة شائعة الحدوث عند الكثير من الناس، وعلى الرغم أنه ليس عرضًا خطيرًا؛ فهو يسبب ألمًا في أثناء البلع، وقد تمنع الحصول على نوم جيد، وعادةً ما يختفي التهاب الحلق من تلقاء نفسه.

ويمكن علاج التهاب الحلق وتخفيف الشعور بالألم المصاحب له، باستخدام بعض العلاجات والوصفات المنزلية، في وقت لا يتجاوز 5 دقائق، ونرصد بعض هذه الوصفات وفقا لموقع  “purewow”.

وصفات منزلية لعلاج التهاب الحلق بالمنزل


الغرغرة بالماء والملح

تساعد المياه المالحة في قتل البكتيريا الموجودة في الحنجرة والمسببة للالتهاب ومن الممكن أن تخفف من الألم المرافق.

يمكن القيام بهذه الخطوة من خلال إضافة ملعقة ملح إلى كوب من الماء والتحريك حتى يذوب الملح، بعد ذلك قم بالغرغرة بالماء والملح وحاول إيصاله إلى  حلقك دون ابتلاعه ثم قم ببصقه.

الثوم

إضافة الثوم الطازج إلى الأطباق، مثل: المكرونة أو السلطة يساعد في محاربة البكتيريا التي قد تكون السبب في التهاب الحنجرة.

 

الشاي الأخضر بالعسل

شرب المشروبات الساخنة كشاي الأعشاب الذي يحتوي على البابونج قد يساعد بشكل كبير في تهدئة التهاب الحنجرة، إضافة البابونج إلى شاي الأعشاب يحسن من قوة جهاز المناعة نظرًا لخصائص البابونج المضادة للأكسدة والمضادة للالتهاب.

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العسل

أثبتت الدراسات أن العسل له مفعول السحر في تهدئة السعال ومحاربة الإنفلونزا، وبالتالي تخفيف آلام الحلق ،في حين أن إضافة العسل له دور إيجابي من حيث تقليل إفراز المخاط وعلاج السعال بشكل فعال.


- الوصفة السحرية
كشف الموقع الطبي الأميركي "Health food star"، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن وصفة طبيعية مذهلة للقضاء على التهاب الحلق تعتمد في تكوينها على الليمون والعسل والزنجبيل.

ويتم خلط الليمون والزنجبيل في الخلاط، ويوضع الخليط في إناء صغير، ثم يغطى الخليط بالعسل، ويتم تغطيته ويترك في الثلاجة، حيث سيتحول إلى خليط متجانس. 

توضع ملعقة من الخليط في كوب، ويصب عليه من الماء الساخن حتى يذوب، ثم يتم تناوله ساخنا، فيعطي إحساساً سريعاً بالراحة، حيث يساعد في تقليل وعلاج آلام الحلق

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