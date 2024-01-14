مدير منطقة البحر الأحمر الأزهرية يشرف على تدريبات الترقي لمعلمي حلايب وشلاتين

رصد الشيخ سعد عبد الحميد، مدير عام منطقة البحر الأحمر الأزهرية للعلوم الدينية والعربية، اليوم السبت، تدريبات الترقي لمعلمي ومعلمات إدارتي حلايب وشلاتين بالبحر الأحمر.

يأتي ذلك في إطار جهود تعزيز كفاءات الكوادر التعليمية وتطوير مستواها للمساهمة في تحسين جودة التعليم بالمنطقة.

تستمر الدورات التدريبية لكل مجموعة لمدة 3 أيام متتالية، وتُقام في قاعة التدريب بنزل شباب الأزهر بمنطقة الأحياء بالغردقة. وتأتي هذه الفعالية ضمن برنامج مُستمر لتطوير المعلمين والمعلمات بالمنطقة، وذلك برعاية الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية.

وأكد عبد الحميد على أهمية هذه الدورات التدريبية في تحفيز روح المبادرة والابتكار لدى الكوادر التعليمية، مشيراً إلى أن التطوير المستمر يعزز القدرات الفنية والتخصصية للمعلمين، مما ينعكس إيجاباً على تقديمهم لخدمة تعليمية أفضل للطلاب.

ويتمتع البرنامج بإشراف إدارتي التدريب التربوي والكادر بالمنطقة، بهدف ضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه التدريبات وتطبيق الفهم النظري في سياق التعليم الفعلي.