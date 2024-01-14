دك شباك برشلونة برباعية| ريال مدريد بطلا لكأس السوبر الإسباني

تمكن ريال مدريد من سحق برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب "الأول بارك" بالمملكة العربية السعودية.

وبتلك النتيجة توج ريال مدريد ببطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الـ 13 في تاريخه.

ونجح فينيسيوس جونيور في تسجيل أهداف ريال مدريد الثلاثة في الدقائق 7 و10 و39، فيما سجل هدف برشلونة الوحيد روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول.

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيل ريال مدريد الذي واجه به برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب "الأول بارك".



ودخل ريال مدريد ضد برشلونة بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: ميندي - ناتشو - رودريجو - كارفخال.

خط الوسط: كروس - تشواميني - فالفيردي - بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو.



فيما شهد تشيكل برشلونة كلًا من:

حراسة المرمى: إيناكي بينيا

الدفاع: أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستينسن - جوليس كوندي - رونالد أراوخو

الوسط: بيدري جونزاليس - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - سيرجي روبرتو

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي

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