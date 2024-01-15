محافظ الأقصر يستقبل وفدا من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

التقي المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ضم كل من، احمد الشاطر نائب مدير العمليات بالتحالف الوطني واحمد العربي مسؤول تنفيذي لقوافل التحالف الوطني، وذلك لبحث الاستعدادات اللازمة لإقامة قافلة "ستر وعافية"، والتي تعد من أهم القوافل التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.



قال مدير العمليات بالتحالف الوطني انه من المقرر اقامة القافلة بإحدي قري محافظة الأقصر يوم 19 يناير الجاري ، وتشمل مجموعة متنوعة من الخدمات، ابرزها قافلة طبية تضم العديد من التخصصات وحملات متعددة لتوزيع مواد غذائية وبطاطين ومعرض ملابس بأسعار مخفضة وفك كرب عدد من الغارمات، والتمكين الاقتصادي وتمويل المشروعات متناهية الصغر.

وجه محافظ الأقصر بتسخير كافة امكانيات المحافظة بهدف تيسير عمل القافلة لافتا الي أهمية الدور المجتمعي للتحالف الوطني والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى لدعم خطط وجهود الحكومة في المجالات التنموية التي تهم المواطنين بما يساهم في تحسين مستوي المعيشة لهم وتيسير الخدمات المقدمة إليهم كما أشاد المحافظ بجهود التحالف في العديد من المبادرات ومجالات العمل الأهلي والتنموي والتى كان لها بالغ الآثر على حياة المواطنين.

شهد اللقاء الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر كل من محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر وهدي مغربي سكرتير مساعد المحافظة واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر والعميد احمد الهواري رئيس مدينة الزينية ومحمود شاهين رئيس مدينة البياضية .