خبير: مواقف الصين مع مصر بعد ثورة 23 يونيو داعمة جدا

قال الدكتور أحمد عبد المجيد، خبير العلاقات الدولية، إن موقف الصين الداعم لمصر ممتد عبر التاريخ منذ بداية العلاقات المصرية الصينية التي كان لها مواقف إيجابية وقت حزب الشيوعي الصيني عام 1952، مضيفا أن مواقف الصين مع مصر بعد ثورة 23 يوليو، داعمة جدا.



وأضاف «عبد المجيد» خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” على قناة "الحياة" والذي تقدمه الإعلامية "لبنى عسل"، أن هذا الكلام أكده وزير الخارجية الصيني، اليوم، من خلال رسالته إلى الرئيس السيسي؛ لتهنئته بالفترة الرئاسية الجديدة.



وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أن الأحداث الماضية تبين أن دور مصر مهم جدا بالنسبة لدولة الصين، موضحا أنه لا خلاف على أن السياسة والاقتصاد هما العنصران اللذان يسمحان باستقرار الدول.

