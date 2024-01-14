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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عضو بمجلس الحرب: قادة إسرائيل «يكذبون على أنفسهم».. والحكمة مهمة قبل فوات الأوان

قادة إسرائيل
قادة إسرائيل

حث عضو مجلس الحرب في إسرائيل، جادي إيزنكوت، على أهمية التوقف عن الكذب، وإظهار الشجاعة بالتوجه إلى صفقة كبيرة تعيد المحتجزين".

وأكد إيزنكوت، أنه "لا يوجد سبب للاستمرار في الحرب بنفس الطريقة كالعميان، ونحن في وقت حرج".

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال إيزنكوت: إن قادة إسرائيل "يكذبون على أنفسهم" ويحتاجون إلى الحكمة قبل فوات الأوان، وفقا للعديد من تقارير وسائل الإعلام العبرية.

وذكرت، أن "إيزنكوت، الذي قُتل ابنه وابن أخيه في القتال في غزة، أخبر الأعضاء الآخرين في مجلس الوزراء، أنه: "علينا أن نتوقف عن الكذب على أنفسنا، وأن نظهر الشجاعة، وأن نؤدي إلى صفقة كبيرة من شأنها أن تعيد الرهائن إلى ديارهم. وقتك ينفد، وكل يوم يمر يعرض حياتهم للخطر"

ووفقا للتقارير، كرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يواف جالانت اعتقادهما بأن الضغط العسكري الإضافي فقط سيؤدي إلى مثل هذه الصفقة.

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