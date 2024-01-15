الدوي: الإسرائيليون عايشين الآن على المعونات التي تقدم لهم من الأمريكان.. نتنياهو وحكومته يلفظون أنفاسهم الأخيرة

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إن بعد مرور 100 يوم على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة يمكن أن نضع عنوان كـ مانشيت نتنياهو وحكومته يلفظون أنفاسهم الأخيرة، مضيفاً أن هم في فترة من 20 يوم من عمليات القصف البشع على قطاع غزة.





وأضاف « الدوي » من خلال لقائه في برنامج “الحياة اليوم” على قناة "الحياة" التي تقدمه الإعلامية "لبنى عسل" أن الإسرائيليين عايشين الآن على المعونات التي تقدم لهم من الأمريكان و البريطانيين والألمان وهو ما يسمى بعملية التنفس الصناعي، موضحاً أن جسد الحكومة الإسرائيلية يعيش بتنفس صناعي لو تم سحب التنفس الصناعي منهم سهل وقوعه، والتنفس الصناعي هو المعونات المقدمة لهم.





وأشار الكاتب الصحفي بلال الدوي، أن نيتنياهو قرب على السقوط هو وحكومته المتطرفة وكلمة المتطرفة هي كلمة الرئيس الأمريكي جو بادين.







