عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ما زال الأفضل.. سعر Galaxy S22 Ultra في الإمارات

Samsung Galaxy S22
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

رغم كشف سامسونج الكورية عن أحدث هواتفها، إلا أن جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G لا زال منافسا شرسا في فئته “الفلاجشيب”.

وصل سعر جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G في الإمارات العربية المتحدة لسعة 128 جيجابايت 2560 درهماً إماراتياً، وسعة 256 جيجابايت 2850 درهم إماراتي، وسعة 512 جيجابايت مقابل 3014 درهم.

يأتى جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G بإطار معدني من الفولاذ مع واجهتين من الزجاج المقوي، حيث الشاشة قياس 6.8 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، وميزة Always-on display، ونوتش فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

 

يعمل جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI، من خلال معالج Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 730.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

يمتلك جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 جيجابايت مع نسخة ذاكرة 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجابايت مع سعات تخزين داخلية 256 و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت، وهي  من نوع UFS 3.1 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

يقدم جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G كاميرا خارقة خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 108 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية للتقريب periscope دقة 10 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/4.9، والتقريب البصري 3 مرات وميزة مانع الإهتزاز، والثالثة للتقريب دقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، والتقريب البصري حتى 10 مرات مع ميزة مانع الإهتزاز، والأخيرة ultrawide دقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2،  وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K و 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة. 

بينما الكاميرا الأخري لجوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 40 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتي 60 فريم بالثانية الواحدة.

يمتلك جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G بطارية قوية سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، و15 وات للشحن اللاسلكي، و 4.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي،، مع قارىء لبصمات الأصابع أسفل الشاشة نفسها، بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتي عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة.

يدعم جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G القلم الالكتروني الشهير S Pen، مع بلوتوث 5.2، و اتصال NFC اللاسلكي، وSamsung Pay، ومساعد سامسونج الشهير.

تستطيع اقتناء جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G في 8 ألوان هي أسود الفانتوم، الأبيض، بورجوندي، الأخضر، الجرافيتي، الأحمر، الأزرق السماوي، البنفسجي.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
سامسونج Samsung Galaxy الفلاجشيب الامارات Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب عاجل من محمد النني لـ وزير الرياضة قبل مباراة غانا.. فيديو

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

أحمد موسى يكشف حقيقة إغلاق مصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا.. فيديو

بيان عاجل من وزير دفاع إسرائيل بشأن قرار إنهاء الحرب علي غزة

إمبراطور الذهب| من هو المتسبب الرئيسي في غلاء أسعاره؟.. «لقوا معاه 160 كيلو»

القوات المصرية تحبط تهريب مخدرات على الحدود مع إسرائيل وتضبط 6 مهربين

لجأت لعملة دولة عربية.. مفاجأة في روسيا بعد التخلي عن الدولار الأمريكي

مفاجأة| رحيل ثلاثي نادي زد عن الفريق

موضوعات متعلقة

أناقة بلا حدود.. سعر Galaxy Z Flip 5 في الإمارات

مكتب بين يديك.. سعر Galaxy Fold 5 في سلطنة عمان

أحدث سعر لـ Galaxy Z Flip 4 في قطر

عرض مناسب.. سعر Galaxy S22 Ultra في الكويت

أخبار التكنولوجيا|تحذير لمستخدمي فيسبوك.. وأفضل موبايل شاومي Xiaomi للفئة الاقتصادية

أسعار Galaxy Fold 4 في البحرين

اعرف سعر Galaxy S23 في سلطنة عمان

أسعار Galaxy S23 Plus في قطر

ترشيحاتنا

تقارير إعلامية تكشف حجم التغيير الوزاري المرتقب

رياح محملة بالرمال وأجواء شديد البرودة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

غارة إسرائيلية عنيفة على مناطق غرب مدينة غزة

الأمين العام للطفولة والأمومة لصدى البلد: مصر اتخذت تدابير خاصة بحماية الأطفال

حكم الجمع بين نيتين صوم رجب والقضاء.. أزهري يرد

للنشر 5ص//// اعتقال مسلم بسبب الصلاة على يد الشرطة الهندية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للنشر 5ص//// اعتقال مسلم بسبب الصلاة على يد الشرطة الهندية

نمر يطارد إماراتيا داخل منزله في دبي| فيديو

أبرزهن سيلينا جوميز وجيسيكا تشاستين.. إطلالات جريئة للنجمات بحفل Emmy Awards| صور

امرأة تعثر على أخطر أفعى سامة في العالم بدولاب ابنتها بأستراليا

فيديو

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

احموا أولادكم.. الصحة تكشف تفاصيل الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ