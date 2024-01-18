عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مكتب في قبضة يدك.. سعر Galaxy Fold 4 بالإمارات

Samsung Galaxy Z
Samsung Galaxy Z Fold4

يقدم لك جوال Samsung Galaxy Z Fold4 الرائد كل الأدوات الممكنة لإدارة عملك بمنتهى السلاسة بين قبضة يدك، بفضل العتاد الأقوي الذي زودته به سامسونج.

بلغ سعر جوال Samsung Galaxy Z Fold4 في الإمارات لسعة 256 جيجابايت 4199 درهماً إماراتياً، بينما سعة 512 جيجابايت إلى 4000 درهم.

Samsung Galaxy Z Fold4

يأتى جوال Samsung Galaxy Z Fold4 بشاشة رئيسية قياس 7.6 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+.

 

والشاشة الخارجية لجوال Samsung Galaxy Z Fold4 قياس 6.2 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X، وأيضاً طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+، مع معدل تحديث 120 هيرتز في الثانية، مع نوتش في أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

Samsung Galaxy Z Fold4

يعمل جوال Samsung Galaxy Z Fold4 بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI، من خلال معالج Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 730.

يحمل جوال Samsung Galaxy Z Fold4 ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت و512 جيجابايت و1 تيرابايت، وهي من نوع UFS 3.1 الذى يتميز بالسرعة في نقل البيانات، دون إم    إضافة كارت ذاكرة خارجي.

Samsung Galaxy Z Fold4

يقدم جوال Samsung Galaxy Z Fold4 كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية للتقريب دقة 10 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4، والأخيرة ultrawide دقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K و 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة. 

والكاميرا الأخرى لجوال Samsung Galaxy Z Fold4 المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 فريما بالثانية الواحدة.

Samsung Galaxy Z Fold4

يوفر جوال Samsung Galaxy Z Fold4 بطارية قوية سعة 4400 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، تشحن من 0 إلى 50% فى 30 دقيقة فقط، مع قارئ لبصمات الأصابع على جانب الجهاز، والمصنع من إطار من الألومنيوم المقوي بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتى عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة، ويدعم القلم الإلكتروني الشهير S Pen، وتتحمل الشاشة طيها أكثر من 200 ألف مرة بدون أى مشكلات.

تستطيع اقتناء جوال Samsung Galaxy Z Fold4 في 3 ألوان هي البيج، والرمادي، والأخضر.

Samsung سامسونج Galaxy الامارات Samsung Galaxy Z Fold4

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باعتراف منها.. مفاجأة صادمة في خبر طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

"إحنا مالنا".. تعليق صادم من آيتن عامر على منشور لـ ياسمين عبد العزيز

مش بـ 45 ولا 30 جنيها| محافظ الجيزة يحدد سعر السكر رسمياً .. شاهد ماذا حدث؟

اكتشاف منجم ذهب باحتياطي استراتيجي 290 ألف طن|الحكومة تكشف التفاصيل

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. اعرف درجاتك

برودة شديدة ليلًا وشبورة.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي في هذا الموعد

قبل 24 ساعة من مواجهة غانا| الفيفا يوجه صدمة لمنتخب مصر.. التفاصيل

إقبال على الشراء.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن الأسعار الفترة القادمة |فيديو

موضوعات متعلقة

أناقة بلا حدود.. سعر Galaxy Z Flip 5 في الإمارات

مكتب بين يديك.. سعر Galaxy Fold 5 في سلطنة عمان

أحدث سعر لـ Galaxy Z Flip 4 في قطر

عرض مناسب.. سعر Galaxy S22 Ultra في الكويت

أخبار التكنولوجيا|تحذير لمستخدمي فيسبوك.. وأفضل موبايل شاومي Xiaomi للفئة الاقتصادية

أسعار Galaxy Fold 4 في البحرين

اعرف سعر Galaxy S23 في سلطنة عمان

أسعار Galaxy S23 Plus في قطر

ترشيحاتنا

اللقطات الأولى للقصف الأمريكي الجديد على اليمن .. فيديو

برودة شديدة ليلًا وشبورة.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي في هذا الموعد

مسؤول أمريكي يؤكد أن بلاده شنت ضربات على الحوثيين في اليمن

قصف أمريكي بريطاني على اليمن.. تفاصيل

بعد إعلان الطلاق.. صور لم يحذفها أحمد العوضي من حسابه| شاهد

بعد 3 أحكام ..قرار قضائي لخروج سما المصرى من السجن.. غدا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف ولا أغرب من راكب يتسبب في تغيير وجهة طائرة يابانية

قصة شعر جديدة.. إيمي سمير غانم تثير ضجة بـ «نيو لوك»| شاهد

معلمة إنجليزية تثير ضجة عبر السوشيال وتحال للمحكمة العليا لسبب غير متوقع

كفاية شماتة وتلقيح|رضوى الشربيني تثير الجدل بالسوشيال ميديا بعد طلاق ياسمين عبدالعزيز والعوضي

فيديو

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ