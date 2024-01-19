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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آيفون الغلابة سعره 7400 جنيه فقط

Realme C53
Realme C53

اذا كنت من عشاق آيفون الأشهر في العالم ولكن ميزانيتك محدودة، يمكنك الحصول على هاتف نسخة طبق الأصل من iphone بسعر 7400 جنيهاً فقط من ريلمى، وهو Realme C53.

يأتي هاتف Realme C53 بشاشة قياس 6.74 بوصة من نوع LCD، بدقةعرض HD+، مع معدل تحديث 90 هرتز فى الثانية.

 

يعمل الهاتف Realme C53 بمعالج Unisoc T612 ثمانى النواة بمعماية 12 نانومتر، ومعالج رسوميات من نوع Mali-G57، وذاكرة وصول عشوائي سعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت من نوع eMMC 5.1، مع إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.

Realme C53

ولمحبي التصوير يوفر هاتف Realme C53 كاميرا خلفية ثنائية، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8،  والثانية للتقريب بدقة 0.3 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل f/2.0 لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

يمتلك هاتف Realme C53 بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع حتى 33 وات، من خلال منفذ شحن USB Type-C.

يعمل هاتف Realme C53 بنظام التشغيل Android 13، مع واجهة المستخدم Realme UI T Edition الخاصة بهواتف ريلمى، مع قارىء للبصمة فى زر التشغيل بجانب الهاتف.

Realme C53

سعر Realme C53

يمكنك الحصول على هاتف Realme C53 فى لونين هما الذهبي والأسود مقابل سعر 5650 جنيهاً.

سعر Realme C53
آيفون Realme iPhone Realme C53 ريلمي

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