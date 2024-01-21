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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل موبايل شاومي في مصر بـ 4700 جنيه فقط

Redmi 12C
Redmi 12C

استطاعت شركة شاومي الصينية السيطرة على سوق هواتف أندرويد من الفئة الإقتصادية، من خلال توفير خيارات مميزة بسعر منافس، وهو هاتف Redmi 12C.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقنى، يأتي هاتف Redmi 12C، بشاشة قياس 6.71 بوصة من نوع IPS LCD، مع نوتش فى أعلى منتصف لإجراء مكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

 

Redmi 12C

يقدم هاتف Redmi 12C معالجاً من نوع  Mediatek MT6769Z Helio G85 بمعمارية تصنيع 12 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 2 و 3 و 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت من نوع eMMC 5.1.

يأتي هاتف Redmi 12C بنظام أندرويد 12 مع واجهة تشغيل MIUI 13 الخاصة بشاومي.

Redmi 12C

يوفر هاتف Redmi 12C كاميرا خلفية ثنائية، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية depth بدقة 0.08 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2.

يمتلك هاتف Redmi 12C بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن بقوة 10 وات، من خلال كابل من نوع microUSB 2.0، مع قارىء لبصمة الإصبع أسفل الكاميرا الأساسية.

سعر  Redmi 12C

يمكنك شراء Redmi 12C باللون الأزرق بسعر 4700 جنيهاً مصرياً.

سعر  Redmi 12C
شاومي أندرويد الفئة الإقتصادية Redmi 12C سعر Redmi 12C

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