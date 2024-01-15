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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سمعت إنه حلو.. شيرين رضا تتحدث عن ألبوم عمرو دياب الجديد

شيرين رضا
شيرين رضا

كشفت الفنانة شيرين رضا أنها انتهت من تصوير جميع مشاهدها فى الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد يوم الجمعة الماضية.

وأضافت شيرين رضا خلال لقائها ببرنامج عرب وود أنها تعاني من مشاكل صحية وتقوم بعمل علاج طبيعي على منطقة الظهر بسبب ضغط الشغل والتصوير المستمر.

وعن رأيها فى ألبوم عمرو دياب الجديد الذى طرحه مع بداية العام الحالي أكدت شيرين رضا أنها مشغولة دائما فى تصوير أعمالها الفنية قائلة: أنا معنديش وقت أتنفس لسة مخلصة تصوير المسلسل الساعة السادسة صباحا وعندي أزمة صحية وأقوم بعمل جلسات علاج طبيعي.

وتابعت شيرين قائلة: "بس سمعت أن الألبوم حلو وأكيد هسمه قريب.
 

 

تصريحات شيرين رضا

وقالت الفنانة شيرين رضا في تصريحات لها ضمن احتفالية انطلاق عرض الموسم الثاني من مسلسل وبينا ميعاد، إن الأمومة مسئولية صعبة لكنها تستحق. 

 

وأكدت شيرين رضا على أنها لا يوجد أي شبه بين شخصيتها الحقيقية وطبيعة الأمومة لديها، وشخصية نادية التي تقوم بها في مسلسل وبينا ميعاد.

 

 وأوضحت شيرين رضا، أن شخصية نادية “صعبة” ولا تتفاهم مع أبنائها، لكنها في الحقيقة مختلفة تماما، مشيرة إلى أن الفرق بين الأمومة في الحقيقة والتمثيل إن مفيش “فركش أو بريك أو أكشن” مزحة.

 

مسلسل وبينا معياد

ويبث المسلسل في جزئه الثاني من السبت للأربعاء، وهو من بطولة شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر، ومن إخراج هاني كمال.

يذكر أن الجزء الأول من المسلسل دارت أحداثه حول عائلتين؛ هما عائلة (حسن) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد، وعائلة (نادية) التي طلقها زوجها وترك لها أربع بنات، لنرى كيف تعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، قبل لقائهما وبعده.
وظهر فى البرومو جميع فريق عمل المسلسل بالإضافة إلى نجوم جدد انضموا للعمل فى الجزء الثاني، وهم إيهاب فهمي وهيدي كرم ومحمد الشرنوبي، والعمل من إخراج هاني كمال.

 

الفنانة شيرين رضا مسلسل وبينا ميعاد البوم عمرو دياب

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