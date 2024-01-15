جحيم على الأرض.. انفجار بركان في أيسلندا يُغرق مدينة بالنار ويُشعل النيران في المنازل

شهدت مدينة جريندافيك في أيسلندا اندلاع بركاني مدمر في ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد، مما أدى إلى غمر المدينة بالحمم البركانية واشتعال النيران في المنازل. ووفقًا للخبراء، يعتبر هذا الانفجار "أسوأ سيناريو ممكن"، حيث تم إجلاء سكان المدينة بأكملها.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم بناء حواجز للدفاع بعد انفجار سابق في ديسمبر، وتمكنت تلك الحواجز جزئيًا من احتواء الحمم البركانية، ولكن تم اختراق بعض تلك الحواجز. تم قطع الطريق الرئيسي المؤدي إلى المدينة بسبب تدفق الحمم البركانية.

وفي خطاب متلفز بثه رئيس أيسلندا جودني يوهانيسون يوم الأحد، حث الناس على "التماس الوحدة والتعاطف مع أولئك الذين لا يستطيعون العودة إلى منازلهم". وأعرب عن أمله في أن تهدأ الحالة، لكنه أشار إلى أنه "من الممكن أن يحدث أي شيء".

سبق للبركان أن شهد هزات أرضية قوية قبل انفجاره في نظامه البركاني في سفارتسينجي في ديسمبر الماضي. وقد تم بناء جدران حول البركان في الأسابيع التالية لتوجيه الصهارة الصخرية بعيدًا عن جريندافيك، التي يقطنها حوالي 4000 شخص.

أفادت هيئة الأرصاد الجوية الأيسلندية بأن الحواجز تم اختراقها في بعض الأماكن، مما أدى إلى تدفق الحمم البركانية باتجاه المدينة واشتعال النيران في المنازل والمباني.

وبعد عودة السكان إلى جريندافيك بعد الانفجار السابق، أجبروا على مغادرة منازلهم من جديد. وقال الصحفي العلمي وعالم البراكين روبن أندروز في مقابلة مع بي بي سي إن الانفجار الحالي يشكل "حالة خطيرة للغاية ومدمرة" الآن بعد أن وصلت الحمم البركانية إلى المدينة.

وأشار إلى أن تدفق الحمم البركانية من الشقين البركانيين الحاليين لا يظهر أي علامة على التباطؤ. وقال: "من الصعب في تحديد مدة وشدة الأضرار في الوقت الحالي". وحذر من أن الآثار الناجمة عن الانفجار قد تكون "مشكلة كبيرة" للأشخاص الذين يعانون من مشاكل تنفسية مسبقة، نظرًا لأن النشاط البركاني يطلق غازات مثل ثاني أكسيد الكبريت، والتي تسبب تهيجًا للجلد والعيون والأنف والحلق.

أعلنت رئيسة الوزراء الأيسلندية كاترين ياكوبسدوتير أن الحكومة ستعقد اجتماعًا يوم الاثنين لمناقشة تدابير الإسكان للسكان المُجلَّدين. وقالت: "اليوم يعتبر يومًا أسود لجريندافيك ولكل أيسلندا، ولكن الشمس ستشرق مرة أخرى"، مضيفة: "سنتعامل مع هذا الصدمة ومع أي شيء قد يحدث. أفكارنا وصلواتنا معكم".

تم رفع مستوى التأهب في البلاد إلى "الطوارئ"، وهو أعلى مستوى في مقياس ثلاثة مستويات، مما يشير إلى وجود تهديد للأشخاص والمجتمعات والممتلكات والبيئة.

يعد الانفجار الحالي هو الخامس الذي يحدث على شبه جزيرة ريكيانيس منذ عام 2021. تقع أيسلندا فوق ما يعرف بالحاجز الوسطي الأطلسي، الحدود بين لوحتي تكتونية هما الأوراسية والأمريكية الشمالية - وهما من أكبر اللوحات على وجه الكوكب. وتحتوي على 33 نظام بركاني نشط.