اليوم.. آخر موعد غلق باب تقديم خطط بحوث الدبلومات بحقوق عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عن تعليمات هامة لطلاب دبلومات الدراسات العليا بشأن الطلاب الذين لم يقدموا خطط بحوثهم أو لم يسلموها، موضحة أن مدة تقديم خطط بحوث الدبلومات تنتهي مع نهاية عمل يوم الأثنين القادم الموافق 15 يناير 2024.

وأوضحت كلية الحقوق جامعة عين شمس، أن تقديم البحث والنجاح يعد شرطا أساسيا للنجاح فى الدبلوم، الأمر الذى يعنى أن من لم يقدم البحث خلال المدة المحددة لن يجتاز الدبلوم فى دور مايو.

وكان قد وقع الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتور أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بروتوكول تعاون مشترك لمنح دبلوم مهنى لتخريج كوادر مؤهلة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، وذلك بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على الأنور عميد كلية الطب، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتورة سحر موسى عميد كلية التمريض، والدكتورة داليا القرشى القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان، ووكلاء الكليات ومديرى المستشفيات.

يهدف البروتوكول إلى إعداد وتخريج كوادر بشرية مؤهلة لتقديم خدمات رعاية صحية آمنة وعالية الجودة طبقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والمعتمدة دوليا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (اسكوا) وذلك عن طريق إعداد البرنامج المصرى GAHAR EGY-CAP (متخصص) معتمد فى تأهيل منشآت الرعاية الصحية للاعتماد لتأهيل المتدربين على كيفية تطبيق معايير اعتماد الرعاية الصحية الصادرة عن الهيئة.. كما يعد الدبلوم المهنى أحد الاشتراطات اللازمة للتقدم لاختبار GAHAR EGY-CAP ، حيث يمنح الطالب المجتاز للاختبارات العلمية والعملية شهادة دبلوم مهنى مقدمة من جامعة عين شمس ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية طبقا للنظم واللوائح المعمول بها، وتعتبر هذه الشهادة أحد الإشتراطات اللازمة للتقدم لاختبار GAHAR EGY-CAP.. وعقب توقيع البروتوكول، عقدت ندوة بعنوان دور الهيئة فى ظل منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس أن بروتوكول التعاون يعد خطوة للأمام فى ملف تطوير الرعاية الصحية بمستشفيات جامعة عين شمس، لافتا إلى أن الجامعة تقوم بخطوات رائدة نحو تعزيز جودة الخدمات الطبية، حيث تولى اهتماماً بالغًا باعتماد مستشفياتها والالتزام بالجودة والاعتماد، كما تسعى الجامعة لتحسين تجربة المرضى وتعزيز مكانة المستشفيات الجامعية كمركز رائد فى مجال الرعاية الصحية على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.

وأشار الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن تزويد القطاع الطبى بالكوادر البشرية المؤهلة لتطبيق الجودة من الفنيين والخبراء فى مختلف مجالات الخدمة الطبية أصبح ضرورة ملحة حتى يتحقق الحلم بحصول المنشآت الصحية من كافة قطاعات المنظومة الصحية على اعتماد GAHAR، مما سيساهم بشكل كبير فى الاسراع من وتيرة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، مثمنا المكانة الكبيرة لمستشفيات ومراكز جامعة عين شمس فى المنظومة الصحية وفى تعزيز البحث العلمى فى الطب، وتابع أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية قامت بإطلاق شهادة GAHAR EGY-CAP كأول شهادة متخصصة معتمدة من المجلس الصحى المصرى لإعداد وتخريج متخصص فى تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد وفق معايير»GAHAR