عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. آخر موعد غلق باب تقديم خطط بحوث الدبلومات بحقوق عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عن تعليمات هامة لطلاب دبلومات الدراسات العليا بشأن الطلاب الذين لم يقدموا خطط بحوثهم أو لم يسلموها، موضحة أن مدة تقديم خطط بحوث الدبلومات تنتهي مع نهاية عمل يوم الأثنين القادم الموافق 15 يناير 2024.

txt

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024 .. 75% للطب و70% للصيدلة

txt

الجامعات الجديدة المنفذة في مصر.. ما هي وإلى أين وصل العمل بها؟

وأوضحت كلية الحقوق جامعة عين شمس، أن تقديم البحث والنجاح يعد شرطا أساسيا للنجاح فى الدبلوم، الأمر الذى يعنى أن من لم يقدم البحث خلال المدة المحددة لن يجتاز الدبلوم فى دور مايو.

وكان قد وقع الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتور أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بروتوكول تعاون مشترك لمنح دبلوم مهنى لتخريج كوادر مؤهلة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، وذلك بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على الأنور عميد كلية الطب، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتورة سحر موسى عميد كلية التمريض، والدكتورة داليا القرشى القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان، ووكلاء الكليات ومديرى المستشفيات.

يهدف البروتوكول إلى إعداد وتخريج كوادر بشرية مؤهلة لتقديم خدمات رعاية صحية آمنة وعالية الجودة طبقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والمعتمدة دوليا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (اسكوا) وذلك عن طريق إعداد البرنامج المصرى GAHAR EGY-CAP (متخصص) معتمد فى تأهيل منشآت الرعاية الصحية للاعتماد لتأهيل المتدربين على كيفية تطبيق معايير اعتماد الرعاية الصحية الصادرة عن الهيئة.. كما يعد الدبلوم المهنى أحد الاشتراطات اللازمة للتقدم لاختبار GAHAR EGY-CAP ، حيث يمنح الطالب المجتاز للاختبارات العلمية والعملية شهادة دبلوم مهنى مقدمة من جامعة عين شمس ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية طبقا للنظم واللوائح المعمول بها، وتعتبر هذه الشهادة أحد الإشتراطات اللازمة للتقدم لاختبار GAHAR EGY-CAP.. وعقب توقيع البروتوكول، عقدت ندوة بعنوان دور الهيئة فى ظل منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس أن بروتوكول التعاون يعد خطوة للأمام فى ملف تطوير الرعاية الصحية بمستشفيات جامعة عين شمس، لافتا إلى أن الجامعة تقوم بخطوات رائدة نحو تعزيز جودة الخدمات الطبية، حيث تولى اهتماماً بالغًا باعتماد مستشفياتها والالتزام بالجودة والاعتماد، كما تسعى الجامعة لتحسين تجربة المرضى وتعزيز مكانة المستشفيات الجامعية كمركز رائد فى مجال الرعاية الصحية على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.

وأشار الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن تزويد القطاع الطبى بالكوادر البشرية المؤهلة لتطبيق الجودة من الفنيين والخبراء فى مختلف مجالات الخدمة الطبية أصبح ضرورة ملحة حتى يتحقق الحلم بحصول المنشآت الصحية من كافة قطاعات المنظومة الصحية على اعتماد GAHAR، مما سيساهم بشكل كبير فى الاسراع من وتيرة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، مثمنا المكانة الكبيرة لمستشفيات ومراكز جامعة عين شمس فى المنظومة الصحية وفى تعزيز البحث العلمى فى الطب، وتابع أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية قامت بإطلاق شهادة GAHAR EGY-CAP كأول شهادة متخصصة معتمدة من المجلس الصحى المصرى لإعداد وتخريج متخصص فى تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد وفق معايير»GAHAR

كلية الحقوق جامعة عين شمس تعليمات هامه طلاب دبلومات الدراسات العليا دبلومات الدراسات العليا Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يفتح النار علي فيتوريا بسبب مشاركة هذا اللاعب مع المنتخب

لو خريج هندسة.. فرص عمل جديدة في بنك القاهرة| الحق قدم

بيدلعوا العلم!| إليسا ونانسي عجرم في امتحان بجامعة الإسكندرية.. وتحقيق عاجل بالواقعة

تعليق مثير لـ فرج عامر عن نتيجة مباراة غانا والرأس الأخضر

عيب عليكم.. رسالة نارية من أحمد موسى لمحمد صلاح بعد أداء المنتخب

اتفرج في بيتك|قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيق

الأرصاد: سحب رعدية على الإسكندرية.. والأمطار تصل إلى الوجه البحري غدا

شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

موضوعات متعلقة

تعرف على جهود الدولة لتطوير التعليم العالي في مصر

خبير تربوي: جهود حثيثة لتطوير برامج تأهيل المعلمين

تطوير كليات التربية ضرورة لتأهيل المعلمين لمهنة التدريس.. خبراء: يجب تحديث البرامج.. تطبيق أساليب التقويم الجديدة.. تخريج جيل جديد يخدم تنمية مصر

خبير: كليات التربية دورها مهم في تحضير جيل مؤهل لتحقيق التنمية

ترشيحاتنا

أول مرة منذ عام 1992..القوات الإسرائيلية تقتحم جامعة النجاح الفلسطينية وتعتقل الطلبة|فيديو

عفت نصار: منتخب مصر يعتمد على اللعب الفردي.. وعيب نتأهل كأفضل ثوالث

انشفوا.. حتحوت يوجه رسالة للاعبي منتخب مصر بعد لقاء موزمبيق

هجوم حوثي خطير على مدمرة أمريكية في البحر الأحمر|القيادة المركزية تكشف التفاصيل

هدف وحش ف حقنا| رسائل نارية من إبراهيم فايق للاعبي المنتخب.. شاهد

364 مليون جنيه إجمالي الاستثمارات المقدمة لتطوير منظومة إدارة المخلفات بالبحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوليكشن متنوع.. كارول سماحة تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

بعد الخطاب التاريخي.. أبوعبيدة يرفرف في شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن

قبلة الحياة.. ملك الدنمارك يبدأ عهده بتصرف غريب أمام الشعب| صور

عاشت 18 شهراً بعد حادثة مثيرة..قصة أغرب دجاجة في العالم تعود للأنظار

فيديو

لحظة وصول وائل جسار إلى الرياض استعدادا لحفل صلاح الشرنوبي.. فيديو

باميلا الكيك بعد تكريمها بأرض المبدعين: مبسوطة أن الفكر اللبناني بدأ يستوعبني

منصة شاهد تروج لمسلسل بين السطور قبل طرحه .. فيديو

هبقى ساجد في البوستر بتاعه.. محمد رمضان يتحدث عن تجسيد حياة محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ