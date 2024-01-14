تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024 .. 75% للطب و70% للصيدلة

انطلق اليوم تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية والذي يترقبه عدد كبير من الطلاب بعد أن أعلن المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة والأهلية موافقته على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي.

وأوضح المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة والأهلية أن التقديم للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي يكون بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات.

كيفية التقديم بـ تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني 2024

التقدم سيكون مباشر للجامعات وليس من خلال لينك مركزى لجميع الجامعات الخاصة، وبعد إنهاء إجراءات القبول يتم إخطار أمانة المجلس ورفع بيانات الطلاب المقبول ترشيحهم على النظام المركزى للجامعات الخاصة.

تنسيق الجامعات الخاصة الترم الثاني 2024

ووافق المجلس على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، وذلك بدءًا من السبت الموافق ١٣ يناير الجاري ولمدة أسبوعين.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات الطب في تنسيق الجامعات الخاصة الترم الثاني 2024 بجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 80 % و77 % للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية و75 % بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

تنسيق الجامعات 2024

كما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان فى في تنسيق الجامعات الخاصة الترم الثاني 2024 بجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 78% و76% للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و74 % للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وأقر مجلس الجامعات الخاصة الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعى 76% في تنسيق الجامعات الخاصة الترم الثاني 2024 بجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة، و74% للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية و73 % للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

كما أقر المجلس الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة 72% بكليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة، و74% للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و71% للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و70% للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة.

وحدد المجلس الأدنى للقبول بكلية الطب البيطرى 68 % بكليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة، و66 % للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلة الأهلية الجديدة .

وسجل الحد الأدنى للتقدم لكلية الهندسة 68 % للقبول بكليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة، و66 % للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و65 % للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلة الأهلية الجديدة .

فيما سجل الحد الأدنى للتقدم للالتحاق بكلية علوم الحاسب 60 % بكليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة، و61% للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و60 % للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات التكنولوجية الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحجقوق والقانون والتمريض والآثار والعلوم السينمائية 53 % بجميع الجامعات الخاصة والأهلية.

تعليمات وتحذيرات مهمة للطلاب في أثناء التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي:

- تقديم الطلاب علي الرابط الرسمي للجامعة لطلاب الثانوية العامة خريجي 2022 و2023.

- إدخال البيانات من بريد إلكتروني واحد والتواصل من خلال نفس حساب البريد الإلكتروني.

- ملء الاستمارة مرة واحدة.

- استخدام الرقم القومي للطالب فقط، استخدام أرقام تحقيق الشخصية لأي شخص آخر غير الطالب يعرضه للحرمان من الترشيح

- يجب رفع جميع الشهادات من خلال رابط التقديم للجامعات الخاصة والاهلية، ولن يعتد بأي استمارة لا يوجد بها مرفقات، ويسمح للطالب استيفاء بيانات الاستمارة بعد تقديمها.

- يرجى مراجعة ترتيب الرغبات مع ولي الأمر قبل إرسالها، سيتم تنسيق الرغبات التي تناسب مجموع الطالب فقط ولا يعتد بسواها.

- في حالة القبول بالجامعة يتم تسجيل القبول بعد تسليم كافة المستندات المطلوبة على النظام المركزي للقبول الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولا يسمح بالتسجيل في أي جامعة أخرى.

- الطالب مسؤول مسئولية كاملة عن صحة ودقة البيانات المسجلة.