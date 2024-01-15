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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقب الانتخابات الرئاسية واستفزاز للصين.. رئيسة تايوان تستقبل وفدا من الولايات المتحدة

رئيسة تايوان
رئيسة تايوان

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الاثنين، أن رئيسة تايوان تساي إنج وين اتلقت بوفد من الولايات المتحدة الأمريكية عقب صدور نتائج الانتخابات الرئاسية التايوانية.

وقالت رئيسة تايوان في تصريحات لها، إن زيارة الوفد الأمريكي إلى تايوان بعد الانتخابات الرئاسية، تؤكد الشراكة الثابتة والوثيقة بين تايوان والولايات المتحدة.

وأفادت وكالة "فرانس برس"، فاز المرشح عن الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، لاي تشينج، إلى جانب نائبه هسياو بي خيم ممثل تايوان السابق لدى الولايات المتحدة، بما يزيد في المجمل على 5 ملايين صوت.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة تايوان، إن علاقات بلادها مع الصين يجب أن تقرر بإرادة الشعب ويجب أن يستند السلام إلى "الكرامة" بعد أن قال الزعيم الصيني شي جين بينج إن "إعادة التوحيد" مع الجزيرة أمر لا مفر منه.

وأضافت تساي أن "أهم مبدأ بشأن المسار الذي يجب اتباعه في العلاقات مع الصين هو الديمقراطية. فهذا يأخذ الإرادة المشتركة لشعب تايوان لاتخاذ قرار. بعد كل شيء، نحن بلد ديمقراطي".

وشددت على أن "الصين يجب أن تحترم نتيجة انتخاب تايوان وتقع على عاتق كلا الجانبين مسؤولية الحفاظ على السلام والاستقرار في المضيق".

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