عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد تنحي مارجريت وتنصيب ابنها.. لماذا سيكون للدنمارك ملكتان ؟

صدى البلد

أعلنت الدنمارك عن تولي ملك جديد للبلاد، وتمت عملية الإعلان عن تنازل الملكة مارجريت الثانية، أطول حاكمة في تاريخ الدنمارك، عن العرش لصالح ابنها الأكبر، الآن الملك فريدريك العاشر.

أثارت مارجريت الثانية صدمة في البلاد عندما أعلنت عن نيتها التنازل عن العرش بعد أكثر من خمسة عقود كملكة، لتصبح أول حاكمة دنماركية تتنازل عن العرش منذ ما يقرب من 900 عام.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” وأشارت الملكة البالغة من العمر 83 عامًا إلى مشاكل صحية تعاني منها كسبب لقرارها التاريخي، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية في ظهرها في فبراير الماضي.

txt

مد الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين حتى 31 يناير

txt

عقب الانتخابات الرئاسية واستفزاز للصين.. رئيسة تايوان تستقبل وفدا من الولايات المتحدة

تم توقيع تنازل الملكة في حضور أعضاء من البرلمان الدنماركي في اجتماع مجلس الدولة يوم الأحد، وبعدها أصبح فريدريك رسميًا الملك، بعد أن كان ولي العهد للبلاد. وأعلن رئيس الوزراء ميت فريديريكسن تولي فريدريك بشكل رسمي كملك جديد للدنمارك من شرفة قصر كريستيانسبورج في العاصمة كوبنهاجن، بحضور آلاف الأشخاص الذين تجمعوا في الساحة أسفل القصر.

رغم تنازلها عن العرش، تحتفظ مارجريت بلقبها الملكي، مما يعني أن البلاد ستكون لديها ملكتان، حيث ستصبح زوجة فريدريك المولودة في أستراليا ملكة ماري. وسيصبح ابنهما الأكبر كريستيان، البالغ من العمر 18 عامًا، ولي العهد الجديد للدنمارك ووريث العرش.

تتولى الثنائي الملكي العرش في ظروف تحظى فيها العائلة المالكة بدعم قوي من الجمهور. أظهر استطلاع للرأي أجرته بعد إعلان تنازل مارغريت أن 82% من الدنماركيين يعتقدون أن فريدريك سيؤدي بشكل جيد في منصب الملك، بينما كان لدى 86% وجهة نظر إيجابية مماثلة تجاه ماري.

يعيش الدنماركيون على وقع تنازل ملكتهم التاريخية واستعدادهم لبداية فصل جديد تحت حكم ملك جديد. تعد هذه المناسبة حدثًا هامًا في تاريخ الدنمارك، حيث أن الانتقال السلس للسلطة الحكمية يعكس استقرار المؤسسات الملكية في البلاد. 

استقرار اشتراك الاعتراف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صخرة الأهلي يرحل رسميًا عن الفريق .. تفاصيل

رضا عبد العال ينفعل ويهدد بالانسحاب من الهواء بعد تعادل المنتخب.. شاهد

تعليق مثير لـ فرج عامر عن نتيجة مباراة غانا والرأس الأخضر

أحذروا | شعبة الذهب توجه رسالة مهمة للمواطنين

الولد مات والأخ اتخنق.. شهود عيان يروون تفاصيل حريق بالدرب الأحمر ..فيديو

صورتني في الحمام عشان فلوس التيك توك.. أم العيال غلبتها الشهرة وفضحت زوجها..فيديو

الموهوب يستقر في تركيا.. ماذا حدث بالاجتماع العاصف داخل الأهلي؟.. وهؤلاء يرحلون

لاعب منتخب مصر السابق: أمام عاشور عنده حاجة نفسية

ترشيحاتنا

سقوط عصابة تقليد العملات المحلية والأجنبية في قبضة الأمن

تعلقت بحبل النجاة في آخر لحظة.. أسرار خطيرة في حياة فتاة الفندق..صور

التضامن تعلن استمرار تلقى طلبات مسابقة الأم المثالية 2024 حتى الخميس المقبل

الكرملين: النقاشات حول صيغة السلام في أوكرانيا بدون روسيا بلا معنى

والدها كشف السر.. لماذا رددت فتاة الفندق كلمة إسرائيل قبل سقوطها؟

رئيس النواب: تعديل قانون الإجراءات الجنائية تعبير حقيقي عن الجمهورية الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير مجهود | طرق سهلة وبسيطة لإزالة البقع الداكنة في البشرة

بطريقة الكافيهات.. كابتشينو برغوة بدون مضرب

بـ صور رومانسية | سارة نخلة تعلن خطوبتها

230 مليون جنيه إسترليني.. أصغر مليونير بريطاني متهم بالقتل| ما القصة؟

فيديو

بطلت أخاف .. فنانة سورية عادت من الموت تروي قصة غريبة

لحظة وصول وائل جسار إلى الرياض استعدادا لحفل صلاح الشرنوبي.. فيديو

باميلا الكيك بعد تكريمها بأرض المبدعين: مبسوطة أن الفكر اللبناني بدأ يستوعبني

منصة شاهد تروج لمسلسل بين السطور قبل طرحه .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ