وزير خارجية الصين يدعو إلى مؤتمر سلام واسع النطاق بشأن غزة.. واجتماع عربي طارئ لبحث التوتر بين الصومال وإثيوبيا .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي ووزير خارجية الصين يؤكدان الرفض القاطع للنقل الجبري الفردي والجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين

الجيش الأمريكي يعلن اعتراض صاروخ مضاد للسفن أُطلق من اليمن

حماس: مصير العديد من الأسرى بات غير معروف

الخارجية الفلسطينية: تصريحات نتنياهو عن محكمة العدل "تحد صارخ" للمجتمع الدولي

نصر الله: البحر الأحمر صار ساحة قتال

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن إعادة تفعيل خدمة الإسعاف في غزة

كوريا الشمالية تعلن اختبار صاروخ فرط صوتي



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال استقباله وزير الخارجية الصيني، وانج يي، ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، لحماية المدنيين وإغاثتهم مما يعيشون فيه من أوضاع إنسانية كارثية، وكذلك نزع فتيل التوتر في المنطقة وتجنب إذكاء عوامل عدم الاستقرار الإقليمي، فيما اتفق المسؤول الصيني مع الموقف المصري، مثمنا دور مصر المشهود له عالميا على المسارين السياسي والإنساني، وتم في هذا الإطار استعراض ما قامت به مصر وما تحملته من مسؤولية تاريخية وإنسانية، في التصدي لحشد واستقبال وتجميع المساعدات الإنسانية من جميع أنحاء العالم، ثم بذل الجهود اللازمة للتغلب على العقبات والتعقيدات أمام إيصال تلك المساعدات - بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي - إلى أهالي غزة، وذلك بالإضافة إلى المساعدات المصرية المقدمة من مصر حكومة وشعبا، والتي تمثل الأغلبية العظمى لما يتم تقديمه من إجمالي المساعدات، مع تأكيد ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في هذا الصدد لإنفاذ المساعدات إلى غزة، اتساقا مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.

وذكرت "الوطن" أن وانج يي قال إن الحرب في غزة مستمرة في التصاعد، وإن الصين تدعو إلى عقد مؤتمر سلام دولي أوسع نطاقاً وأكثر موثوقية وفعالية ووضع جدول زمني ملموس لتنفيذ حل الدولتين، وذلك بعد بعد محادثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الجريدة" أن لقيادة المركزية للجيش الأمريكي، أعلنت أن طائرة مقاتلة أمريكية اعترضت صاروخ كروز مضاد للسفن تم إطلاقه من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، باتجاه السفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس لابون"، التي تعمل في جنوب البحر الأحمر، مشيرةً إلى أن المقاتلة الأمريكية أسقطت الصاروخ في محيط ساحل الحديدة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأشارت "الراي" إلى أن المتحدث باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" أبو عبيدة، قال إن "مصير العديد من الأسرى بات غير معروف"، مشيراً إلى أن الكثير منهم ربما قتلتهم إسرائيل في الغارات التي تشنها على قطاع غزة.

وأضاف أن "أي حديث قبل وقف العدوان الإسرائيلي لا قيمة له"، مشدداً على أن "المعركة ستتوسع يوماً بعد يوم".

وذكرت "القبس" أن الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلن إعادة تفعيل خدمات الإسعاف والطوارئ في محافظة غزة بعد توقفها قسراً منذ نحو شهرين جرّاء محاصرة الجيش الإسرائيلي مركز إسعاف غزة ومستشفى القدس.

وقالت "الأنباء" إن الجامعة العربية، ستعقد اجتماعا طارئا عن بعد، على المستوى الوزاري الأربعاء المقبل، لبحث التوتر بين الصومال مع إثيوبيا، إثر اتفاق ترفضه مقديشو، وقعته أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال، تحصل بموجبه على امتيازات في البحر الأحمر.

ونقلت "الراي" عن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، قوله إن الولايات المتحدة "أخطأت حين اعتقدت" أن جماعة الحوثي في اليمن "ستوقف" مواجهة إسرائيل في البحر الأحمر، مضيفاً أن التحركات الأمريكية "وضعت كل الملاحة بهذه المنطقة في خطر" و"الأخطر أن ما فعله الأمريكي في البحر الأحمر سيضر بأمن الملاحة البحرية كلها حتى السفن التي لن تذهب إلى فلسطين، حتى السفن غير الإسرائيلية، حتى السفن التي ليس لها علاقة بهذا الموضوع، لأن البحر الأحمر صار ساحة قتال وصواريخ ومسيرات وبوارج.. اختل الأمن".

وذكرت "القبس" أن وزارة الخارجية الفلسطينية، أدانت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن محكمة العدل الدولية، واعتبرتها تحريضاً على مواصلة "ارتكاب جرائم الحرب" في قطاع غزة.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، إن تصريحات نتنياهو تمثل "تحدياً صارخاً وواضحاً" للمجتمع الدولي ولدور محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن مسؤولين إسرائيليين آخرين، بمن فيهم المندوب الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، كرروا تصريحات نتنياهو.

دوليًا، قالت "الجريدة" إن كوريا الشمالية أجرت اختبارًا لصاروخ جديد فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب، مشيرةً إلى أن كوريا الشمالية أعلنت أن الصاروخ ذا المدى المتوسط أطلق الأحد دون أن يشكل تهديدا أمنيا للدول المجاورة.