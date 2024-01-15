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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد ارتفاعه.. تعرف على سعر علبة تونة عافية

صدى البلد

قررت شركة عافية، رفع سعر منتجات التونة بنحو 12 جنيها للعبوة صغيرة الحجم 170 جراما الأكثر شعبية.

وبحسب قوائم الأسعار الجديدة التى حصلت " صدى البلد" على نسخه منه ان   الشركة رفعت سعر تونة عافية قطع في زيت عباد الشمس إلى 55 جنيها وزن 170 جراما، ورفعت الشركة سعر تونة عافية قطعة واحدة في زيت عباد الشمس إلى 60 جنيها لوزن 185 جراما


وتعد منتجات التونة من شركة عافية حديثة نسبيا في السوق المصري وتشتهر بسعرها المنخفض مقارنة بأسعار الشركات الأجنبية الأخرى.

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ورفعت الشركة سعر علبة التونة عافية قطع مفتتة إلى 40 جنيها لوزن 185 جراما، وأقرت الشركة زيادة سعر تونة عافية في زيت الصويا إلى 31 جنيها وزن 140 جراما، ورفعت سعر تونة مفتتة بالفلفل وزن 140 جراما إلى 31 جنيها.

وأقرت الشركة زيادة إلى سعر تونة عافية قطع بالفلفل في زيت الصويا إلى 45 جنيها.

بعد ارتفاعه الاسعار الجديدة الشركات الأجنبية السوق المصري زيت عباد الشمس زيت الصويا

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