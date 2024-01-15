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أخبار البلد

بروتوكول بين القابضة والأورمان لتوصيلات الصرف الصحي للأولى بالرعاية بقرى حياة كريمة

صدى البلد

وقعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى يمثلها ممدوح احمد رسلان رئيس مجلس الإدارة، بروتوكول تعاون مع جمعية الأورمان، لدعم خدمة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي بقري محافظات الجمهورية المدرجة بمشروع حياه كريمة، لدعم التنمية المتكاملة وتطوير وتحديث القري الأكثر احتياجا، فى إطار اهتمام الدولة بالقرى الأكثر احتياجا والدور المجتمعي لمؤسسات المجتمع المدني.


وقال المهندس ممدوح رسلان، أنه وفقا للبروتوكول تقوم الشركات التابعة للشركة القابضة في كافة محافظات الجمهورية بتحديد الحالات للأسر الأكثر احتياجا لتوصيل الصرف الصحي، ووضع قائمة بالحالات المستحقة لتنفيذها في القري المدرجة بمشروع حياة كريمة ومتابعة تنفيذ وصلات الصرف الصحي للحالات المستحقة فى اطار التعاون بين الشركة والمجتمع المدنى لتخفيف العبء عن المواطنين، والمساهمة فى تمويل الوصلات المنزلية للأسر الأكثر احتياجا.


وأشار إلى أهمية التوعية المستمرة حول قضايا الصرف الصحي وضرورة تعزيز الوعي الجماعي بأهمية الصرف الصحي الآمن، وتعتبر تلك الخطوة جزءًا من رؤية الشركة لبناء مستقبل مستدام، حيث تسعى إلى تحقيق تحسينات مستمرة في البنية التحتية للصرف الصحي من خلال التعاون القائم بين الدولة والمجتمع المدني، لتحقيق تقدم حقيقي نحو تحسين جودة حياة المواطنين وضمان بيئة صحية مستدامة للأجيال القادمة.

ومن جانبه، قال المهندس حسام القبانى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان السابق، ان البروتوكول يهدف لتحقيق التعاون الفعال مع أجهزة الدولة في تطوير المناطق الأكثر احتياجا وتحقيق التنمية الحضرية ودعم مشروعات البنية التحتية والمشروعات متناهية الصغر وغيرها من المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي بالدولة، من خلال  دعم وتمويل وصلات صرف صحي للحالات الأكثر إحتياجاً بقري محافظات الجمهورية المدرجة بمشروعات حياه كريمة بإجمالي مبلغ ۲ مليون جنيه.


ووجه القبانى، الشركة القابضة على التعاون الدائم مع المجتمع المدني، ودورها الكبير فى تغطية خدمة مياه الشرب فى أنحاء الجمهورية، لذا حرصنا من خلال هذا البروتوكول على التنسيق مع الشركة القابضة لتوصيل وصلات الصرف الصحى المنزلية للحفاظ على شبكات الصرف الصحى ومخزون المياه الجوفى.

وأضاف اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أن جمعية الأورمان درست بدقة احتياجات الأسر الأكثر احتياجا وكانت الوصلات المنزلية للصرف الصحى واحدة من أهم الضروريات الملحة التى يحتاجها المواطن لاسيما بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتحقيق الاستفادة من هذا المشروع القومى العظيم الذى يوفر حياة كريمة لكل المصريين، مشيرا الى أن جمعية الاورمان هي منظمة مصرية أهلية غير حكومية، لا تهدف إلى الربح، تهدف إلى خدمة الفئات الأكثر احتياجا، وذلك بشكل مؤسسي متطور ويؤكد دور العمل الأهلي في تنمية المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا.

جاء ذلك بحضور قيادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، و الاستاذة مني ابو الفتوح رئيس نادى الاينرويل منطقة ٩٥ مصر والاردن، والمهندس حسام القباني مؤسس ورئيس جمعية الأورمان سابقا،ومها خيري رئيس نادي اينرويل لوتس مصر، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان.

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