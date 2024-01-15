بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص باختناق بسبب مبيد حشري في بنى سويف

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة اليوم الاثنين باختناق نتيجة رش مبيد حشري داخل المنزل، بقرية الشيخ هارون بدائرة مركز بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن بني سويف بلاغًا يفيد بإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باختناق وتسمم نتيجة رش مبيد حشري بيروسول داخل المنزل، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي وجرى تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي المصابين في الحادث وهم: أسماء رمضان بيومي 36 سنة، عبد الله حسين فتحي 15 سنة، حسين فتحي محمد 50 سنة، فتحي حسين فتحي سنتين، ترتيل حسين فتحي 9 سنوات