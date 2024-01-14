محافظ بني سويف: 2.4 مليار جنيه لتمويل وتنفيذ المشروعات الصغيرة

صرّح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن إجمالي قيمة المشروعات التي تم تمويلها "من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" قد وصل إلى 2 مليار و402 مليون و707 آلاف جنيه، استفاد منها 16 ألفا و256 مشروعاً صغيراً، توفر آلاف من فرص عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة في مايو عام 2015 وحتى نهاية ديسمبر 2023 .



حيث شدد المحافظ أن تكون الأولوية في التمويل للمشروعات العاملة في القطاعات والأنشطة الإنتاجية والصناعية ،والتركيز على أهمية تلك المشروعات وعوائدها المتعددة في العديد من الجوانب من توفير مزيد من فرص العمل وتحقيق أعلى سلاسل للقيمة المضافة وتلبية احتياجات السوق من هذه المنتجات، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة من جهاز تنمية المشروعات والبنوك لمساعدة المواطنين في عمل دراسات جدوى متكاملة لنوعية المشروعات الإنتاجية والصناعية، فضلا عن أهمية التعاون في مجال التسويق والترويج لمنتجات تلك المشروعات.

كما أثنى المحافظ على المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك المشاركة في المشروع ،بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين (غير الموظفين) وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، لاسيما أن المبادرة تعزز بشكل كبير من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الدوري، الذي تعده الأستاذة نهى محمد مدير "مشروعك" على مستوى المحافظة، وتضمن الإشارة إلى أنه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع(الشباك الواحد)لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة، في ظل وجود متابعة مستمرة للمقرات والمتقدمين والمستفيدين من خلال لجان بالمراكز، والتي تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ، حيث يتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسئولي المقرات وممثلي الجهات المختلفة المشاركة في المشروع وكذا استقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات وحل المشكلات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع ولتحقيق الغرض منه.