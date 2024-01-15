بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع السوفتيل بالأقصر

تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، برفقة أحمد عوض الله رئيس حى شمال، بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع السوفتيل ، ابتداءً من شارع الشونة مرورا بطريق نجع الطينة وصولا حتى فندق السوفتيل، بطول حوالى 2 كم تقريباً، في إطار الخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري؛ للإرتقاء بالمظهر الحضاري ومستوى النظافة والتجميل بنطاق حي شمال .



وشملت أعمال التطوير متابعة إزالة "البلدورات المتهالكة" تمهيدا لتركيب بلدورات جديدة مطابقة للمواصفات الفنية ومحازاتها بطول الشارع من الجانبين، وتطوير الجزيرة الوسطى بالتنسيق مع حملة المعدات الثقيلة، لإضفاء المظهر الجمالي اللائق للمدينة.

وأكد الدكتور علي الشرابي، مواصلة رفع كفاءة الشارع من حيث إزالة ورفع المخلفات الصلبة الناتجة من توسعه الشارع أولاً بأول ، ومتابعة سرعة الإنجاز في العمل حسب الجدول الزمني المقرر.

على صعيد آخر قام رئيس مدينة الأقصر، بتفقد سوق خضار شرق السكة الحديد لمتابعة توافر الخضراوات والفاكهة والإلتزام بالأسعار الاسترشادية داخل السوق، ومتابعة أعمال نظافة السوق بصفة دورية مستمرة من قبل عمال النظافة التابعين للسوق بمعاونة إحدى الشركات الخاصة للنظافة المكلفة بأعمال النظافة داخل السوق مع متابعة التزام مستأجري البايكات والمحلات بالنظافة ، حفاظاً على المظهر الحضاري وإزالة التشوة البصري.

وأكد أنه تم تحرير محاضر بيئية للمخالفين لعدم إلتزامهم بالنظافة والمساحة المحددة لهم لعرض بضائعهم خارج البايكات مما تعوق حركة سير المواطنين.

رافق رئيس مدينة الأقصر خلال الجولة النقيب على شيحة من ضباط شرطة المرافق ومحمد بدوي مدير السوق ومصطفى عادلي رئيس قسم الإشغالات ووكيل إدارة المتابعة الميدانية وفرقة من رجال المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر.