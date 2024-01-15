توقعات برج الحوت.. روسيا تسخر من الخطة السرية لمهاجمة الناتو

سخرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، من "الخطة" الخاصة بكيفية مهاجمة روسيا لحلف شمال الأطلسي، والتي نشرتها صحيفة ألمانية، قائلة إنها "توقعات قوية لبرج الحوت في برج السرطان العام الماضي".

وقالت زاخاروفا وفي منشور على قناتها الرسمية في "تليجرام": "قرأت (الخطة السرية) الألمانية التي تسربت إلى مكتب معلومات (بيلد)"، لافتة إلى أن هذه الخطة تعتبر "توقعات قوية لبرج الحوت".

وكانت وثيقة سرية نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية بشأن استعدادات ألمانيا لـ "صدام عسكري محتمل بين (الناتو) وروسيا".

وقالت الصحيفة أن إلمانيا تستعد لحرب بين الناتو وروسيا، والتي، وفقًا لسيناريو وزارة الدفاع الألمانية، يمكن أن تبدأ في صيف عام 2025.

وبحسب ما ورد، فإن الموقع الأكثر احتمالاً للاصطدام سيكون ممر سووالكي الذي يربط كالينينجراد الروسية مع بيلاروسيا عبر ليتوانيا.