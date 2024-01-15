أول رد من التعليم على أزمة تحميل إجابات امتحانات أبناؤنا في الخارج

رد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم ، على شكاوى أولياء الأمور بشأن أزمة رفع إجابات الطلاب على امتحانات أبناؤنا في الخارج على المنصة الالكترونية بسبب رفض الحساب الالكتروني لولي الأمر من المنصة .

حيث قال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم عبر جروب حوار مجتمعي تربوي : الوزارة أتاحت على المنصة الدعم الفني اللازم للحسابات الرسمية لأولياء الأمور ، والتي تم إنشاؤها لهم على (OFFICE365) وبالتالى “مفيهاش أي مشكلة ”



وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : لكن لو حساب ولي الأمر حساب شخصي (Gmail / yahoo / ---)، ونسي الرقم السري او ادخله بشكل خاطئ عدد من المرات لابد أن يحاول عمل استرداد للحساب.

وأكد المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : أنه بالنسبة لرفع امتحانات ابناؤنا في الخارج على المنصة فكل امتحان متاح تحميله ورفع اجاباته لمدة ٢٤ ساعة من ١٢ صباحا ل١٢ مساء قائلا : “اعتقد دي مدة كافية جداً ”

وكان قد شكا أولياء أمور الطلاب الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج من وجود أزمة في رفع إجابات الطلاب على امتحانات أبناؤنا في الخارج على المنصة الالكترونية.

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حيث قال أولياء أمور الطلاب الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج في استغاثات عبر جروب حوار مجتمعي تربوي : لليوم الثالث على التوالي في امتحانات أبناؤنا بالخارج ، الطلاب لم يستطيعوا رفع اجاباتهم على المنصة الالكترونية ، بسبب ان حسابات اولياء الأمور متوقفة ومحظورة علي منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج.



واستغاث أولياء أمور الطلاب الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج بوزارة التربية والتعليم قائلين : يرجى إيجاد حل ، والسماح بإرسال اجابات امتحانات ابناؤنا في الخارج عن طريق الايميل لمشرف الصف، أو عن طريق البريد المصري من داخل مصر وليس بالبريد الدولي من خارج مصر ، تخفيفا للأعباء المادية نظرا للتكلفة العالية للبريد الدولي ، طالما ان ورق الاجابات اصلا بيتم تسليمه كملف pdf صور وليس اصل.

كما انتشرت نفس الشكاوى على جروبات أولياء أمور طلاب ابناؤنا في الخارج على فيس بوك ، حيث أكد أولياء الأمور عدم قدرتهم على رفع اجابات امتحانات أبناؤنا في الخارج على المنصة ، فقالت إحدى الاستغاثات : لليوم الثالث على التوالي لم يتم رفع أي إجابات بسبب إيميل ولي الأمر حيث تقول المنصة إنه ليس له صلاحية لعمل ابلووود وتواصلنا مع الدعم الفني ولا يوجد أي رد إيه الحل؟