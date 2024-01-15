حملات على الخارجين عن القانون بأسوان ودمياط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

و قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو" - 2 فرد محلى – طلقتين ) بحوزة (3 متهمين) و تنفيذ عدد (778) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو- 6,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين - 2 فرد محلى وعدد من الطلقات).. بحوزة (5 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.