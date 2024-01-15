انطلاق المؤتمر الـ18 للطب الطبيعي والروماتيزم بجامعة عين شمس .. الأربعاء

نظم قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة عين شمس مؤتمره الثامن عشر والذي يستمر حتى 18 يناير الجاري، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس.



وقالت رئيس القسم ورئيس المؤتمر الدكتورة آمال الجنزوري إنه يشارك في الافتتاح الرسمي للمؤتمر يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 يناير، نخبة من علماء مصر من بينهم الدكتور محمود الطيب رئيس جامعة حلوان الأسبق.

كما قامت اللجنة المنظمة للمؤتمر بدعوة أساتذة التخصص من جميع الجامعات المصرية والمستشفيات، بالإضافة إلى دعوة خبراء التخصص من مختلف بلدان العالم لتبادل الخبرات.



يذكر أن مؤتمر قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة عين شمس يعد منارة للعلم والتخصص وواحدا من أكبر المؤتمرات التي تقام سنويا في هذا التوقيت من العام.



ويلقي المؤتمر هذا العام الضوء على كل ما هو جديد في مجال علاج وتشخيص الأمراض الروماتيزمية وأمراض هشاشة العظام، وأيضا كل ما هو جديد في عالم التأهيل في مختلف المجالات بصفة عامة وإلى أصحاب الهمم بصفة خاصة.



ويوجد أيضا جلسات علمية تجمع التخصصات الأخرى من أفرع الطب المختلفة، لتقديم خدمة متكاملة للمريض في ظل التعاون المثمر بين أساتذة الطب في مختلف المجالات.



وسيتم تصميم ورش العمل لمدة 3 أيام على هامش المؤتمر ويومين لفاعليات المؤتمر لجعل تجمع الأطباء منتدى رائعاً لاستكشاف أحدث المعلومات بشأن التقدم في العلوم الطبية والتقدم في علاج الروماتيزم في جميع أنحاء العالم.

