بعد 6 أيام كاملة.. تفاصيل انتشال غريق لوران في الإسكندرية

نجحت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الإسكندرية بعد 6 أيام كاملة من البحث من انتشال جثمان الشاب “يوسف” الذي غرق في شاطئ لوران، وذلك بالتعاون مع فريق غواصين الخير.

وأعلن كابتن إيهاب المالحى، رئيس مجموعة غواصين الخير بمحافظة الإسكندرية، عن غرق شاب يدعى يوسف على، 21 عاما من منطقة فكتوريا ومكان الغرق لوران أمام شارع شعراوي.



وقال الكابتن إيهاب المالحى إن يوسف كان يلتقط صور مع أصدقائه على البحر بمنطقة لوران، أثناء ارتفاع الأمواج، موجة عالية ضربته ووقع فى البحر، والآن متواجد فريق كبير من غواصين الخير وأيضا الإنقاذ النهرى، لانتشال جثمان الشاب ولم يتم ظهوره حتى الآن.



وكانت شرطة النجدة تلقت بوقت سابق إخطاراً يفيد بغرق شاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث.



وتشهد محافظة الإسكندرية، طقس شتوي بارد بالتزامن مع نوة الفيضة الكبرى بأمطار غزيرة، ورياح تصل سرعتها إلى 70 كم/ الساعة، مع ارتفاع أمواج البحر إلى 3.5 متر.