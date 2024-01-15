حملات على المنشآت السياحية لعدم استغلال المواطنين في الإسكندرية

شنت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالإسكندرية حملات موسعة بنطاق أحياء المنتزه أول والمنتزه ثانٍ، وشرق ووسط وغرب، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وذكرت الإدارة -في بيان اليوم الأحد- أن هذه الحملات أسفرت عن وجود ٣٢ منشأة غير ملتزمة باعتماد قائمة الأسعار، وقد تم استدعاء مسؤول المنشأة للحضور لمقر الإدارة لاستكمال الإجراءات القانونية واعتماد قائمة الأسعار الخاصة به، وتم التنبيه بعدم التخلف للأهمية، كما حققت ٤ منشآت مخالفة وجود قائمة أسعار منتهية، وتم ترك إخطار للمدير المسئول للحضور إلى مقر الإدارة رفقة أوراق المنشأة لتجديد قائمة الأسعار المنتهية كإجراء أولي، وفي حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة.

ضبط ٨ منشآت تبيع بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة

كما أسفرت الحملات عن ضبط ٨ منشآت تبيع بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة، وتم إخطار المدير المسئول للحضور لمقر الإدارة لتجديد قائمة الأسعار، وفي حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة، وضبط منشأتين بهما إيصال تجديد أسعار، وتم التنبيه للحضور للإدارة لاستلام قائمة الأسعار بعد اعتمادها، وكذلك منشأة تبيع بأسعار معتمدة لكن غير معلنة، وتم التنبيه على المدير المسئول بالإعلان عن قائمة الأسعار وإلا تعتبر مخالفة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الإدارة جاهزة لتلقي شكاوى المواطنين واستفساراتهم من خلال بريد الصفحة الرسمية للإدارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أو على الأرقام الموجودة على الصفحة أو من خلال موقع الإدارة المركزية للسياحة و المصايف ww.catr.gov.eg.

يأتي هذا بناءً على تكليفات محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات والرقابة على المنشآت للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.