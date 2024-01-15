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محافظات

وكيل صحة الشرقية يجتمع باللجنة العلمية ومشرف المناظير بالمديرية لمناقشة تطوير الخدمات الطبية

صدى البلد

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع اللجنة العلمية ومديري بعض الإدارات الفنية بالمديرية، وذلك صباح اليوم الإثنين، بمكتب وكيل الوزارة، بحضور رئيس اللجنة العلمية والمشرف العام على المناظير، ومديرة مركز المعلومات الدوائية واليقظة الدوائية والصيدلة الإكلينيكية، ومديرة إدارة بنوك الدم، ومديرة وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، لمناقشة خطط العمل السابقة، وتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وبحث احتياجات المستشفيات اللازمة لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضي.

 

بدأ الاجتماع بمناقشة تقرير مرور اللجنة العلمية على الأقسام الطبية بالمستشفيات خلال الفترة الماضية، والوقوف على نقاط القوة ونقاط الضعف، وما تم بشأن تحسين الأداء، وأكد وكيل الوزارة أهمية متابعة تطبيق بروتوكولات العلاج للمرضى بكفاءة عالية، وتقديم الدعم اللازم للفرق الطبية والمرضى، والتأكد من تنفيذ البروتوكولات الموحدة المتفق عليها بكفاءة عالية، مؤكداً أهمية التطوير المستمر في أداء الخدمة الطبية، مع تعزيز توحيد العمل بكافة الأقسام الطبية المشابهة بكل مستشفيات الصحة بالمحافظة بطريقة نموذجية، وكذلك تنفيذ حملات توعية وتثقيف صحي لمرضى الغسيل الكلوى بالأقسام الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة.

 

كما ناقش الدكتور هشام مسعود تطوير الخدمات الطبية ووحدات المناظير خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً سرعة تفعيل وحدة المناظير الجديدة بمستشفى الحسينية المركزي في خلال ساعات، وتطوير خدمة المناظير في مستشفى حميات الزقازيق وباقي الوحدات الأخري بمستشفيات الصحة، كما تم وضع بروتوكول لتطوير العمل بقسم الكبد والجهاز الهضمي بمستشفى حميات الزقازيق، ووضع خطة عاجلة للتنفيذ خلال الأسابيع القادمة، منها تفعيل عيادة جديدة للقولون التقرحي، وتفعيل وحدة مناظير للحالات الحرجة والطارئة داخل القسم وإضافة خدمة المناظير المرارية خلال الفترة القادمة.

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وناقش وكيل وزارة الصحة بالشرقية مع مديرة إدارة بنوك الدم، خطة تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ببنوك الدم، وتوفير كافة الاحتياجات من الأجهزة الطبية والمستلزمات لتطوير الخدمة ببنوك الدم، وتم مناقشة آليات التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالمستشفيات وجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، واحتياجات الوحدة المختلفة لانتظام سير العمل.

 

وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية إلى أن وحدات المناظير بصحة الشرقية، والبالغ عددهم ٩ وحدات بالمحافظة، شهدت تطورا ملحوظا خلال عام ٢٠٢٣، حيث تم التشغيل التجريبي لوحدة مناظير الجهاز الهضمي المتطورة بمستشفى منيا القمح المركزي، والتي تعد قفزة نوعية في تشخيص أمراض الكبد والقنوات المرارية، بعد دعمها بمنظار Spy Glass من وزارة الصحة والسكان ضمن تجهيزات غير مسبوقة لوحدة المناظير بتكلفة تقديرية تخطت ١١ مليون جنيه، لتصبح الأولى من نوعها بمستشفيات صحة الشرقية، وتفعيل مناظير الجاسوس المرارى لأول مرة بمستشفيات وزارة الصحة، وتضاهي الوحدات المتقدمة بالمستشفيات التعليمية والجامعية، كما تم تفعيل قسم المناظير بمستشفي بلبيس المركزي بطاقة ٥ أجهزة مناظير، منها وحدة مناظير الأطفال، بتكلفة تقديرية ١٠ ملايين جنيه.

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