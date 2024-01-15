التعليم العالي: امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات تسير دون شكوى

تعقد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تسير حتى الآن دوش شكوى ، كما حرصت الكليات على أن تسير الامتحانات وفق القواعد المعلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لا يوجد شكوى من قبل طلاب الجامعات بامتحانات الفصل الدراسي الأول وأن الامتحانات تسير وفق القواعد المعلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.



وأشار المصدر المسؤول بالتعليم العالي ، إن الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية استعدوا لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 - 2024 ، وجميع الكليات قد بدأت أعمال الامتحانات.



وأشار المصدر إلى أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية قد شدد على ضرورة الإلتزام بجميع المواصفات في الورقة الامتحانية، مؤكدا على ضرورة إلا تخرج أسئلة الامتحانات عن ما تم دراسته من قِبل الطلاب خلال الفصل الدراسي.