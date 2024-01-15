عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يستقبل سفير الكونغو الديموقراطية لبحث أطر التعاون المشترك

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كاسونجا موسينجا، سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية بجمهورية مصر العربية؛ لبحث أطر التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء، أكد الوزير على عمق العلاقات التي تربط بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية في كافة المجالات، وخاصة التعليمية والثقافية، مشيرًا إلى حرص مصر على دعم هذه العلاقات واستمرارها انطلاقًا من دورها التاريخي الرائد تجاه أشقائها الأفارقة.

وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل التعاون المشترك بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بما في ذلك تبادل الزيارات بين المسئولين والأكاديميين من البلدين، والتعاون في مجال تدريب القدرات البشرية في مجال البحث العلمي والتطوير.

كما تطرق اللقاء إلى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال البحث العلمي، خاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، والمياه، والزراعة، بما يُسهم في مواجهة التحديات التي تواجه البلدين وتحقيق التنمية المُستدامة في القارة الإفريقة.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور أيمن عاشور على أن مصر لديها مراكز تميز في مجالات المياه والمجالات التكنولوجية، وتعمل هذه المراكز على تقديم حلول مُبتكرة للتحديات التي تواجه الدولة في هذه المجالات.

وفي ختام اللقاء، أعرب السفير كاسونجا موسينجا عن تقديره لجهود مصر في دعم التعاون بين البلدين، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع مصر في كافة المجالات.

وزارة التعليم العالي

IMG-20240115-WA0003
IMG-20240115-WA0003
IMG-20240115-WA0002
IMG-20240115-WA0002
IMG-20240115-WA0001
IMG-20240115-WA0001
IMG-20240115-WA0000
IMG-20240115-WA0000
الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صخرة الأهلي يرحل رسميًا عن الفريق .. تفاصيل

رضا عبد العال ينفعل ويهدد بالانسحاب من الهواء بعد تعادل المنتخب.. شاهد

تعليق مثير لـ فرج عامر عن نتيجة مباراة غانا والرأس الأخضر

صورتني في الحمام عشان فلوس التيك توك.. أم العيال غلبتها الشهرة وفضحت زوجها..فيديو

الموهوب يستقر في تركيا.. ماذا حدث بالاجتماع العاصف داخل الأهلي؟.. وهؤلاء يرحلون

أحذروا | شعبة الذهب توجه رسالة مهمة للمواطنين

لاعب منتخب مصر السابق: أمام عاشور عنده حاجة نفسية

أحمد موسى يعلن بشرى بشأن أسعار الذهب والدولار خلال الساعات القادمة

موضوعات متعلقة

متاح الآن .. احصل على فرصة للدراسة في الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني

شروط التقديم للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني

وزير التعليم العالي يبحث مع سفير جيبوتي سبل التعاون الأكاديمي والبحثي

الحدود الدنيا للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية قبل التقديم في التيرم الثاني.. تفاصيل

تنسيق الترم الثانى..الطب 80% والإعلام 53.. وأماكن محدودة لطلاب الكليات العلمية.. وهذه قيمة المصروفات

حقيقة منع طلاب الجامعات غير المسددين للمصروفات من دخول الامتحانات

حضرها قبل التقديم .. أوراق القبول بالجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني

وزير التعليم العالي يشهد حفل تخرج الحاصلين على الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم

ترشيحاتنا

إعلام إسرائيلي : الخلافات بين نتنياهو وجالانت جبهة سابعة تحطم معنويات الجنود

منصة امتحانات "أبناؤنا في الخارج" ترفض رفع إجابات الطلاب .. والأهالي يستغيثون

تسبب في هبوط شعبيته.. 3 أمور وراء تصاعد الخلاف بين بايدن ونتنياهو

حياة كريمة.. الصحة: إطلاق 9 قوافل طبية للكشف وعلاج المواطنين مجاناً

لأول مرة في تاريخه .. مؤشر البورصة المصرية يتخطى مستوى 26100 نقطة

الولد مات والأخ اتخنق.. شهود عيان يروون تفاصيل حريق بالدرب الأحمر ..فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

230 مليون جنيه إسترليني.. أصغر مليونير بريطاني متهم بالقتل| ما القصة؟

سعر فستان سيرين عبد النور يثير ضجة| رقم غير متوقع

بالجينز المقطع علي السلم.. شمس الكويتية بملابس مثيرة للجدل

الموهوب يستقر في تركيا.. ماذا حدث بالاجتماع العاصف داخل الأهلي؟.. وهؤلاء يرحلون

فيديو

بطلت أخاف .. فنانة سورية عادت من الموت تروي قصة غريبة

لحظة وصول وائل جسار إلى الرياض استعدادا لحفل صلاح الشرنوبي.. فيديو

باميلا الكيك بعد تكريمها بأرض المبدعين: مبسوطة أن الفكر اللبناني بدأ يستوعبني

منصة شاهد تروج لمسلسل بين السطور قبل طرحه .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ