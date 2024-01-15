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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم العالي يشارك في الدورة الـ44 للمجلس التنفيذي للإيسيسكو بالسعودية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

غادر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – إيسيسكو)، ورئيس المؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو في دورته الرابعة عشر اليوم الاثنين مُتجهًا إلى المملكة العربية السعودية؛ للمُشاركة في الدورة الـ 44 للمجلس التنفيذي للإيسيسكو والاجتماع التشاوري للجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، وذلك خلال الفترة من 16 حتى 18 يناير الجاري بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يقدم الوزير عرضًا تقديميًّا خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع التشاوري للجان الوطنية للإيسيسكو، حول التحديات والفرص التي تواجه العالم الإسلامي، وذلك في مجالات عمل منظمة الإيسيسكو سواء قطاع التربية أو الثقافة، أو العلوم، والاتصال والمعلومات.

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وعلى هامش فعاليات المجلس التنفيذي للإيسيسكو، سيعقد وزير التعليم العالي لقاءات مع عدد من المُشاركين؛ بهدف تعزيز التعاون بين مصر والدول المُشاركة في المجلس، خاصًة في مجالات التربية والعلوم، والثقافة، بما يخدم أهداف التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).

جدير بالذكر أن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، تأسست عام 1979؛ وتضم في عضويتها 54 دولة، وتهدف إلى تحقيق الترابط والتكامل والتنسيق الاستراتيجي بين دول العالم الإسلامي في مجالات اختصاصها، فضلاً عن تقـوية قـدرات المنظومات التربوية وتحسين مؤشراتها في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تحفيز التنمية الثقافية الشّاملة لشعوب العالم الإسلامي، ويقع مقر المنظمة في مدينة الرباط المغربية.

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