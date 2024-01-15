موعد إعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول في الجامعات.. تفاصيل

تعقد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تسير حتى الآن دوش شكوى، كما حرصت الكليات هلى أن تسير الامتحانات وفق القواعد المعلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إنه سيتم الإعلان عن نتائج التيرم الأول 2024 بالجامعات خلال اسبوعين من انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول



واشار إلى أنه المجلس الأعلى للجامعات وجه بسرعة إنهاء استعدادات الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وايضا انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري خلال فترة الامتحانات.