قرار عاجل بشأن أسعار التاكسى الأبيض

قررت محكمة القضاء الإداري تاجيل الدعوى التي تطالب بتشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية، تتولى إعادة تقييم سعر السيارة الجديدة (التاكسي الأبيض) ويتم تسليمها للسائقين بديلا عن سياراتهم القديمة، لجلسة 1 أبريل المقبل.



وكان المركز قد أقام الدعوى نيابة عن هاني مخلوف سائق تاكسي، وحملت رقم 27071 لسنة 68 قضائية أمام مجلس الدولة، موكلا عن مجموعة من سائقي وملاك التاكسي الأبيض.

الدعوى مقامة ضد كلا من: رئيس الوزراء، وزير المالية، وزير الصناعة والتجارة، وزير العدل، وزير الداخلية، وزير التنمية المحلية، وزير البيئة، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، والممثل القانوني لبنك مصر، والممثل القانوني لبنك الإسكندرية، والممثل القانوني للبنك الأهلي المصري، والممثل القانوني لبنك ناصر الاجتماعي، والممثل القانوني لشركة مصر للتأمين.