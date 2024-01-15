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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تكاليف الحرب.. حكومة الاحتلال توافق على ميزانية 2024

سموتريش
سموتريش

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الاثنين أن حكومة الاحتلال، وافقت على ميزانية عام 2024 بإضافة 55 مليار شيكل (15 مليار دولار) من الإنفاق الإضافي، بعد ثلاثة أشهر من الحرب ضد حماس.

ويشمل التمويل الإضافي أموالاً للدفاع وتعويضات المتضررين من الحرب، إلى جانب مخصصات أعلى للرعاية الصحية والشرطة والرعاية الاجتماعية والتعليم، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوفر إسرائيل".

ووافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية على الميزانية بعد اجتماع استمر طوال الليل، وقال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش "لقد توصلنا إلى اتفاق، وسنقوم الآن بتمرير ميزانية مهمة للغاية، وهذه هي ميزانية الحرب، التي تلبي أيضًا احتياجات جنود الاحتياط لدينا وعائلاتهم والعاملين لحسابهم الخاص والوزارات الحكومية واحتياجات الجمهور".

وأضاف سموتريش: "نحن نعمل على زيادة ميزانية الصحة ونضيف إليها مليار شيكل للصحة النفسية، وهي حاجة مهمة، وهناك زيادات في ميزانية التعليم، وميزانية الرعاية الاجتماعية، وميزانية الأمن الداخلي، ولكن الأهم من ذلك هو ميزانية الدفاع، التي هي ببساطة ضرورية للنصر ولمستقبلنا".

ميزانية الحرب ميزانية 2024 حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتسلئيل سموتريش وزير المالية الإسرائيلي

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