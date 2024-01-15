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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أوكراني يكشف فشل الدول الغربية في إرسال مليون قذيفة لـ كييف

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

قال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، إن فشل الغرب في تسليم مليون قذيفة إلى أوكرانيا يعد إشارة مثيرة للقلق للغاية.

وكتب دانيلوف على صفحته على فيسبوك: "الوضع مع مليون قذيفة لـ أوكرانيا هو اختبار حاسم لاستعداد الاقتصادات الوطنية الغربية لمواجهة التحديات العسكرية. نتائج الاختبار مثيرة للقلق للغاية".

وأشار دانيلوف إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى "تواجه ضرورة اتخاذ قرارات بشأن العودة العاجلة لمسألة الأمن العسكري إلى جدول الأولويات". 

وأضاف أن "العالم يعود مرة أخرى إلى حالة الاستعداد للمرحلة الساخنة من الحرب، وهذا يتطلب جيشا حديثا وأحدث الأسلحة وجنودا مدربين".

وفي مارس 2023، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على خطة لنقل مليون قذيفة مدفعية إلى كييف خلال الأشهر الـ12 المقبلة. 

ومع ذلك، في 11 يناير 2024، قال ممثلا المفوضية الأوروبية جوانا بيرنسيل وبيتر ستانو، في مؤتمر صحفي في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم إنتاج مليون قذيفة سنويًا، لكنه لن يكون قادرًا على تسليم هذا العدد إلى كييف.

وبحسب ستانو، فإن الوعد بتسليم مليون طلقة ذخيرة إلى أوكرانيا كان "هدفًا سياسيًا". وفي الوقت نفسه، قال إن الاتحاد الأوروبي سلم حتى الآن 300 ألف طلقة ذخيرة إلى كييف.

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