أوكرانيا تعلن إسقاط طائرتين حربيتين روسيتين

أعلنت أوكرانيا، اليوم الاثنين، أنها أسقطت طائرة تجسس روسية من طراز A-50 وطائرة قيادة من طراز Il-22 في منطقة بحر آزوف.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت أوكرانيا إن القوات الجوية الأوكرانية دمرت طائرة روسية من طراز A-50 للكشف عن الرادار بعيدة المدى وطائرة مراقبة جوية من طراز IL-22.

وقال قائد الجيش فاليري زالوزني على تطبيق "إنستجرام" "أنا ممتن للقوات الجوية للعملية المخططة والمنفذة بشكل مثالي في منطقة بحر آزوف".

وأعلنت القوات الروسية، اليوم، أنها أطلقت صاروخ من نوع "اسكندر" على هدف عسكري استراتيجي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأكدت القوات استهداف أطقم صواريخ "اسكندر" تابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، البنية التحتية العسكرية الأوكرانية على محور كوبيانسك.