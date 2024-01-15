تفاصيل قوافل المؤسسات الدينية إلى المحافظات.. الجمعة القادمة

تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة(شمال سيناء)، يومي الخميس والجمعة : (6 ، 7 رجب 1445هـ)، الموافق(18 - 19/1/2024م).

وتضم القافلة، ثمانية من علماء وزارة الأوقاف ، وثلاثة من علماء الأزهر الشريف ، واثنين من أمناء الفتوى بدار الافتاء المصرية ، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: (مجتمع بلا إدمان ... خطوات على الطريق)، وذلك على النحو التالي:

قافلتان إلى الإسكندرية والبحر الأحمر

في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، تنطلق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي (الإسكندرية – البحر الأحمر)، يوم الجمعة القادمة : (7 رجب 1445هـ)، الموافق (19/1/2024م).

وتضم القافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: (مجتمع بلا إدمان خطوات على الطريق) ، وذلك على النحو التالي:

