توزيع ألف زي.. قافلتان لـ الأزهر والأوقاف في أول جمعة من رجب

تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي (الإسكندرية – البحر الأحمر)، يوم الجمعة المقبل، 7 رجب 1445هـ، الموافق 19/1/2024م.

وتضم القافلة 10 علماء: خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: (مجتمع بلا إدمان خطوات على الطريق).

قوافل الجمعة الأولى من شهر رجب

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وجاء جدول عمل القافلتين كالتالي:

القوافل الدعوية

الحاصلون على شهادة جودة الأداء من الأئمة والواعظات

فيما اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نتيجة مسابقة جودة الآداء للأئمة والواعظات ومنح الناجحون في المسابقة شهادة جودة الأداء من الفئة (ب) ، ومكافأة مالية قدرها (3000) جنيه.

- علمًا بأن مدة هذه الشهادة ثلاث سنوات يتم التقدم بعدها لتجديد الاعتماد .

66 ندوة ضمن البرنامج العلمي: "أئمة التفسير وجهوهم العلمية والدعوية"

وفي إطار دور وزارة الأوقاف الدعوي والعلمي والتثقيفي، وضمن جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير، تنعقد يوم الاثنين المقبل الموافق 22/1/2024م بعد صلاة العشاء 66 ندوة علمية تحت عنوان: الإمام السيوطي .. نشأته وحياته وجهوده العلمية والدعوية"، وذلك ضمن البرنامج العلمي "أئمة التفسير وجهوهم العلمية والدعوية" وذلك على النحو التالي:

1000 زي شتوي لعمال المساجد

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بكل ما يتصل بالمساجد والعاملين بها، تبدأ وزارة الأوقاف توزيع (1000) زي شتوي جديد لعمال مساجد آل البيت والمساجد الحاصلة على شهادة الجودة كدفعة أولى.