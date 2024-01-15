حامل اللقب| السنغال تضرب جامبيا بثلاثية نظيفة في أمم إفريقيا

استهل منتخب السنغال، حملة الدفاع عن لقبه ببطولة كأس الأمم الإفريقية بالفوز على جامبيا بثلاثية نظيفة، في المبارة التى جمعت المنتخبين اليوم الاثنين.

وسجل بابي جاي الهدف الأول للسنغال في الدقيقة 4 من المباراة، من صناعة ساديو ماني نجم النصر السعودي، وضاعف النتيجة لمين كمارا بهدفين ف يالدقيقتين 52 و86 من عمر اللقاء.



أعلن أليو سيسيه، وتوم ساينفيت مدربا السنغال وجامبيا، تشكيلا الفريقين للمباراة بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

تشكيل السنغال شهد البدء بـ ساديو ماني رفقة إسماعيلا سار، وحبيب ديالو في الهجوم.



من جهة أخرى، قاد موسى بارو هجوم جامبيا، بجانب علي سويه.

وجاء تشكيل السنغال كالتالي:

حارس: إدوارد ميندي.

الدفاع: كريبين دياتا – كاليدو كوليبالي – موسى نياكاتي – إسماعيل جاكوبس.

الوسط: لامين كمارا – عبده ديالو – بابي جاي.

الهجوم: إسماعيلا سار – حبيب ديالو – ساديو ماني.

وجاء تشكيل جامبيا كالتالي:

حارس: بابوكار جاي.

الدفاع: سايدو جانكو – جيمس جوميز – عمر كولي – أبو توريه.

الوسط: إيبو أدامز – ألاسانا ماناه.

أمامهما: موسى بارو – إيبريما داربوي – يانكوبو مينتيه.

الهجوم: علي سويه.