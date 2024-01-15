خبير يكشف سبب إقبال طلاب الثانوية على الكليات التكنولوجية الأعوام الماضية

البرامج الجديدة في الجامعات بالنسبة لطلاب الثانوية العامة تثير الدهشة والإثارة بين الشباب الطموح، حيث تمثل فرصة حقيقية لاكتساب المهارات والمعرفة التي تجعلهم مستعدين لمواجهة تحديات سوق العمل الحديث.

قال الدكتور ماجد أبو العينين عضو لجنة التخطيط بقطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، أن طلاب الثانوية العامة في العام الماضي 2022 اتجهوا بشكل كبير نحو اختيار كليات التكنولوجيا الحديثة وبرامج الجديدة المتاحة في كليات التجارة، موضحا أن الجامعات استحدثت العديد من البرامج في كليات التجارة التي تعد الأكثر طلباً على سوق العمل المحلي والعالمي.

وأشار الدكتور ماجد ابو العينين إلي أن عدد الطلاب الذين قاموا بتقديم طلبات الالتحاق بالكليات التكنولوجية مثل الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وبعض أقسام كليات العلوم والهندسة في العام الماضي قد زاد بنسبة كبيرة وملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة وبالمثل، شهدت برامج الجديدة المتاحة في كليات التجارة زيادة في الطلب بنسبة مماثلة.

وأوضح خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن هذه الزيادة تؤكد الاهتمام إلى العديد من العوامل المحفزة أبرزها ، يتوافر في كليات التكنولوجيا الحديثة وبرامج الجديدة في كليات التجارة مجموعة متنوعة من التخصصات التكنولوجية والمهنية التي تستجيب لاحتياجات سوق العمل الحديث وبالتالي، يعتقد الطلاب أن اكتساب مهارات تكنولوجية حديثة سيمنحهم فرصا أفضل في سوق العمل وزيادة فرص الحصول على وظائف مرموقة.

وأكد الدكتور ماجد ابو العنين سوق العمل يشهد تحولًا سريعًا نحو الاعتماد على التكنولوجيا في جميع الصناعات وبالتالي، يعتبر امتلاك مهارات تكنولوجية متقدمة ميزة تنافسية حاسمة للطلاب الجدد الذين يدخلون سوق العمل وتلعب تلك الكليات والبرامج الجديدة في الجامعات دورًا حاسمًا في تلبية هذه الاحتياجات وتهيئة الطلاب لسوق العمل المتغير.