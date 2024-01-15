معلومات وصور جديدة عن عائشة تامبا زوجة ساديو ماني |شاهد

تبدأ السنغال مشوارها الدفاعي في كأس الأمم الأفريقية ضد غامبيا بعد تصدر ساديو ماني، لاعب منتخب السنغال والنصر السعودي عناويين الأخبار الأسبوع الحالي إثر عقد قرآنه على زوجته عائشة تامبا.

وتصدرت اليوم الاثنين معلومات جديدة عن عائشة تامبا زوجة ساديو ماني، والتي نفي فيها والدها أن ابنته تبلغ من العمر 31 عامًا، وفقًا لما نقلته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية.

ساديو ماني

أكد والد عائشة أنهما التقيا منذ أكثر من عامين - في السنغال، وأن السن القانوني للموافقة هو 16 عامًا - وأن ماني رأى "شيئًا مميزًا" في عروسه الجديدة.

وعن كيف تقابلا، أوضح تامبا، والد عائشة: "قامت زوجتي وعائشة بزيارة عائلة [ماني] ذات يوم، وهذا هو المكان الذي التقى بها للمرة الأولى.

وواصل تامبا: "ربما رأى ساديو في ابنتي شيئًا مميزًا وقدّرها والديه أيضًا، وجاءوا لرؤيتي لأخذ موافقتنا وفقًا للتقاليد، ثم اتفقنا على كل شيء".

وأضاف: "ابنتي تبلغ من العمر 18 عامًا، وأول مرة رآها ماني كانت منذ أكثر من عامين حيث قبلت طوعًا لكن كأهل قمنا أيضًا بتوجيهها ونصحها، لتتخذ قرارها بحرية علمًا بإن فارق العمر بينهما 13 عامًا.

زوجة ساديو ماني

يذكر أن عائشة تامبا عادت إلى المدرسة وسط تصفيق حار بعد الزواج حيث خرجت عن صمتها عندما تحدثت إلى صحيفة “ديلي ميل” عبر أحد أقاربها، قائلةً: “إنني أتطلع إلى حياتي الجديدة وأعلم أنها ستكون مختلفة تمامًا، لكني لا أشعر بأي ضغط لأن شهرة ساديو وأمواله لن تغيرني، وليس هذا ما يهمني، وسأظل شخصية متواضعة ملتزمًة بإيماني".

وواصلت: “نحن عائلة شديدة الخصوصية، لا نحب التباهي والتحدث عن حياتنا الشخصية، وأنا شخصية متواضعة جدًا، هكذا كنت نشأت، ولن يتغير شيء فقط بسبب زواجي من ساديو ماني”.

عائشة تامبا زوجة ساديو ماني

عائشة تامبا زوجة ساديو ماني

عائشة تامبا زوجة ساديو ماني

عائشة تامبا زوجة ساديو ماني



